Las mejores frases de Íñigo Pérez: Saliba, Mikautadze, las ganas de ganar al Alavés y el sorteo de Champions
El técnico navarro se muestra convencido de conseguir el primer triunfo en Mendizorroza, este viernes
Tranquilo y con la máxima confianza en sumar la primera victoria en Mendizorroza. Iñigo Pérez ha comparecido en la previa del duelo de este viernes ante el Alavés (21.00 horas) con la seguridad de que el equipo va a más y con el objetivo de poder zarpar la primera victoria después los empates contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid. Sin bajas para el partido, valora el fichaje de Saliba, el estado del equipo, lo que puede aportar Mikautadze, el Alavés... y el sorteo de la Champions de esta tarde.
¿Cómo está la plantilla y qué le parece Saliba?
"El equipo está bien. No tenemos bajas. Contento, porque es mérito bien atribuido al preparador físico, pero también por los jugadores que se cuidan. Contento por Nathan, es un jugador que nos aporta cosas que nos faltan. Fácil su adaptación, pero habrá que ir viendo cómo se encuentr"a.
¿Era clave reforzar el centro del campo?
"Es una posición que demanda todo. Generar juego, ser el motor y marcan la altura del equipo. Estábamos muy bien cubiertos, pero son demandas de volumen importantes y si queríamos mantener el nivel de excelencia, era importante incorporar un futbolista"
Ganas de ganar
"Siempre hay ganas de ganar y quiero ganar ya la primera victoria con este grupo y este escudo, y quiero que sea mañana".
¿Sería buen arranque 5 puntos de 9?
"No sé si las puntuaciones a estas alturas de la temporada son buenas o malas, las temporadas son muy largas. Venimos de dos partidos de liga en un ascenso, debemos mantener ese proceso y eso se debe traducir en puntaje".
¿Cambios en el once?
"Soy un entrenador que le gusta utilizar a todos sus jugadores, siempre y cuando haya podido ver en ellos la capacidad para afrontar el partido. Veo que todo el mundo está capacitadísimo y con ganas de participar. Cuando el volumen de partidos aumente, veremos cambios".
Segundo equipo que más tira
"Son preguntas reiterativas. El año pasado con el Rayo nos pasó lo mismo. El porcentaje de acierto está siendo escaso, pero prefiero tener ese tipo de disposición y creo que a la larga se resolverá. Me preocuparía más si en dos partidos no hubiéramos chutado".
Mendizorroza... el ambiente
"Siempre hablo de frecuencia emocional o ambiental y es parecido al de Santander, con aficiones muy involucradas. Un juego específico, más directo, más vertical, que si no igualas, te sientes acosado y con vértigo. Igualar la frecuencia emocional y luego imponerte en el juego".
El nivel de Mikautadze
"Lo de que no espere solo en última línea, debe mantenerlo. Ser optimista de que puede generar juego. Con el cambio de altura que vimos en el Metropolitano, que pueda generar, aportar y ser indectectable".
Horario de los partidos, ¿afecta?
"El otro día el ejemplo de Santi, y de Koke en el rival, son dos ejemplos. Las condiciones atmosféricas son exigentes. También es inicio de temporada, cuando la condición física no es la más puntera. No planteas el partido en torno a esto, pero sí que hay que tenerlo en cuenta".
Sorteo Champions
"Me hace mucha ilusión participar en la Champions. Es un torneo que ves desde que eres niño. Estar aquí en este nuevo proyecto es muy motivador para mí. No tengo un viaje especial, pero si tenemos suerte con los viajes, es positivo. Pero con pertenecer al Villarreal, estoy feliz".
¿Preferencia sobre rivales?
"Sabiendo que además te va a pasar, es una torpeza evitarlo. Te va a tocar alguno de los gordos. Debemos ilusionarnos con ir a los mejores campos e ir a ganar. Plantearlo de un modo divertido y organizado. En la liga española estamos acostumbrados a jugar contra los mejores, por qué no hacerlo en Europa".
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