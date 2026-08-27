Rivales duros para el Villarreal en Champions: PSG, United, Nápoles y Sabah en La Cerámica; Liverpool, Dortmund, Fenerbahçe y Slavia Praga fuera

El Villarreal CF ya conoce sus ocho rivales para la ilusionante Champions League 2026/2027 en la que tiene puestas muchas expectativas tras la mala experiencia del pasado curso. Antes de analizar, a pelo, estos serán los enfrentamientos: En casa: PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah. Fuera: Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe y Slavia de Praga. Desde luego, no ha tenido suerte el Submarino con rivales muy fuertes, pero esto es la máxima competición de clubs.

Del bombo 1, el Submarino se medirá al PSG, doble vigente campeón de la Champions en La Cerámica. Un enfrentamiento inédito para el Submarino durante su exitosa y dilatada trayectoria en competiciones europeas. Los Vitinha, Dembele, Fabián, Joao Neves, Kvaratskhelia o Ferran Torres, el héroe del Mundial, y Luis Enrique, viajarán a Vila-real.

Y el segundo rival del bombo uno no es otro que el Liverpool, rival en las épicas semifinales de Championas de 2022. El partido se disputará en Anfield, un templo del fútbol. El Liverpool de Iraola ante el Villarreal de Iñigo Pérez. Ambos fueron primero y segundo técnico en el Rayo Vallecano y será un duelo muy especial para ambos.

Del bombo 2, Borussia y Manchester United

Revancha en el bombo 2 para el Submarino, que se volverá a medir al Borussia Dortmund en un gran escenario como Signal Iduna Park. El curso pasado, victoria para los locales por 4-0 en un partido marcado por la expulsión de Foyth. El segundo rival del bombo 2 no es otro que el Manchester United, un rival muy arraigado al Submarino durante todos estos años en Champions y Europa League, con la final en Gdansk.

Del bombo 3, Napoli y Fenerbahçe

Los rivales del bombo 3 son el Napoli y el Fenerbahçe. El conjunto italiano visitará La Cerámica y Rafa Marín volverá a la que fue su casa la temporada pasada. Por otro lado, desplazamiento largo y duro a Turquía en un desplazamiento siempre complicado y hostil. El Nápoli ya ha sido un rival del Villarreal, como en la Europa League de 2016 con el golazo de Pina.

Del bombo 4, los más asequibles

El Sabah de Azerbaiyán también visitará La Cerámica y a priori es el rival más asequible. También el Slavia de Praga en la República Checa, ya que suelen ser equipos muy ofensivos y que dejan muchos espacios. El calendario se conocerá los próximos días, antes del sábado y será importante conocer cuándo se disputarán los partidos y también el orden.

La afición amarilla, varios desplazamientos apetecibles

Anfield, Signal Iduna Park, El Şükrü Saracoğlu Stadyumu de Fenerbahçe, o El Eden Arena del Slavia de Praga. Esos son los cuatro desplazamientos a los que podrá viajar la afición amarilla. El año pasado, el viaje más importante fue a Dortmund, que repite de nuevo esta temporada.

Ocho partidos y un objetivo: seguir adelante

Esta será la tercera temporada del nuevo formato de Champions, estrenado en 2024/25, en ambas con título para el PSG. Los 36 participantes forman una única clasificación y cada club disputa ocho encuentros ante ocho adversarios diferentes: dos de cada uno de los cuatro bombos, uno como local y otro a domicilio.

Tras las ocho jornadas, los ocho primeros accederán directamente a octavos de final, mientras que los clasificados entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que disputar un 'play-off' a doble partido. Del 25º al 36º quedarán directamente eliminados de Europa. Por ello, cada punto tiene un valor enorme. No hay partidos de vuelta para corregir un tropiezo ante un rival concreto y una mala racha puede comprometer rápidamente la clasificación.

El semblante de Renato Veiga tras la derrota del Villarreal ante el Pafos es el fiel reflejo de la decepción amarilla. / SAKIS SAVVIDES

Borrón y cuenta nueva tras la pasada Champions

El Villarreal quiere que esta edición sirva también para resarcirse del duro golpe sufrido la pasada temporada. El regreso a la Champions 2025/26 estuvo muy lejos de las expectativas: el conjunto amarillo cerró la fase Liga con un solo punto, ningún triunfo y siete derrotas en ocho jornadas, quedando eliminado a las primeras de cambio e igualado en la última posición con el Kairat Almaty. Un balance especialmente doloroso para un club acostumbrado históricamente a competir muy por encima de sus posibilidades en Europa.

Macrogalería | El memorable Villarreal-Inter de Champions League en imágenes, 20 años después / MEDITERRÁNEO

Dos semifinales de Champions

Porque la relación del Villarreal con la Champions también cuenta con páginas inolvidables. En su primera participación, en la temporada 2005/06, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini llegó hasta las semifinales después de eliminar, entre otros, al Inter de Milán. Solo el Arsenal, y aquel recordado penalti fallado por Riquelme en El Madrigal, evitó una histórica final.

Dieciséis años después volvió a hacerlo. En la 2021/22, el Villarreal de Unai Emery eliminó a Juventus en octavos y al Bayern de Múnich en cuartos para alcanzar de nuevo las semifinales. El Liverpool terminó con el sueño amarillo, pero aquella campaña confirmó una vez más la capacidad del Submarino para desafiar a los gigantes de Europa. UEFA recoge ambas ediciones como las dos participaciones en las que el Villarreal alcanzó las semifinales.

Entre aquellas dos gestas también alcanzó los cuartos de final en 2008/09. Ahora empieza otra aventura. Ocho rivales, cuatro noches de Champions en La Cerámica, cuatro desplazamientos y una misión: recuperar la verdadera versión europea del Villarreal.

Noticias relacionadas

En breve, ampliación sobre el análisis de los rivales.