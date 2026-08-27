Estos son los posibles 31 rivales del Villarreal en la Champions League: Este jueves, el sorteo más esperado

El Villarreal CF conocerá este jueves, a partir de las 18.00 horas, sus ocho rivales en la ilusionante Champions League 2026/2027. En el remodelado formato de la máxima competición continental, que cumplirá su tercera edición, los amarillos disputarán ocho partidos en la fase liga contra ocho equipos diferentes: cuatro en La Cerámica y cuatro a domicilio. Ubicado en el bombo 3, el Submarino tendrá dos rivales de cada bombo, con las restricciones propias del sorteo UEFA, que impiden enfrentamientos entre equipos del mismo país, por tanto podrá enfrentarse a 31 equipos.

BOMBO 1 PSGFrancia Bayern Alemania Real Madrid España LiverpoolInglaterra Inter de MilanItalia M. City Inglaterra Arsenal Inglaterra BarcelonaEspaña Atlético España

Del bombo 1 saldrán dos oponentes de máximo nivel. Al Villarreal le tocarán dos de PSG, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City o Arsenal, ya que no podrá medirse a Real Madrid, Atlético de Madrid ni Barcelona. Con casi todos ellos existe una historia que contar. La excepción es el PSG, vigente campeón de la Champions y rival ante el que el Submarino nunca se ha enfrentado en competición oficial, lo que lo convierte en un cruce tan atractivo como inédito.

El Bayern de Múnich ya sabe lo que es caer ante el Villarreal. Fue en los cuartos de final de la histórica Champions de 2022, con aquel gol inolvidable de Samu Chukwueze en el Allianz Arena. Peor recuerdo trae el Liverpool, que eliminó al equipo amarillo en las semifinales de esa misma edición y también en las semifinales de la Europa League de 2016.

Felicidad del Villarreal tras eliminar al Bayern de Múnich en la Champions 2021/22. / Villarreal CF

También hay precedentes de mucho peso contra el Inter de Milán, especialmente la épica eliminatoria de cuartos de la Champions de 2006, resuelta con el gol memorable de Arruabarrena. Frente al Manchester City, los recuerdos son menos positivos, con derrotas en ediciones complicadas como las de 2011 y 2025. Y el Arsenal aparece como un rival cargado de memoria: la tristeza del penalti fallado por Riquelme en 2006, la eliminación de 2009 y, en el lado feliz, el pase a la final de Gdansk en la Europa League de 2021.

Bombo 2 Borussia Alemania Roma Italia Sporting CP Portugal Aston Villa Inglaterra PortoPortugal M. UnitedInglaterra Brujas Bélgica Real Betis España PSV Países Bajos

Los rivales del bombo 2

En el bombo 2, los rivales más exigentes a priori serían Manchester United, Roma, Borussia Dortmund, Aston Villa o Porto. En un segundo escalón aparecen equipos como Brujas, PSV o Sporting de Portugal, también peligrosos, pero sobre el papel algo más asumibles dentro del altísimo nivel de la competición.

BOMBO 3 Villarreal España Lille Francia Bodo/Glimt Noruega NápolesItalia RB Leipzig Alemania Feyenoord P. Bajos Shakhtar Ucrania

El propio bombo del Villarreal

Del bombo 3, en el que se encuentra el Villarreal, también saldrán dos rivales. Entre los equipos a evitar aparecen Nápoles, Lille o RB Leipzig, tres conjuntos de mucho nivel competitivo. Tampoco conviene mirar por encima del hombro al Bodo/Glimt, especialmente fuerte como local y siempre incómodo por el contexto de su estadio y su estilo de juego. Completan este grupo Feyenoord, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

BOMBO 4 Slavia Praga R. Checa StuttgartAlemania LASK Austria Como Italia RC LensFrancia Sabah FKAzerbaiyán AEK Atenas Grecia Slovan Bratislava Eslovaquia

Los más asequibles, pero con trampas

En el bombo 4 aparecen, en principio, algunos de los rivales más asequibles del sorteo, como el Sabah FK, el Viking o el LASK. Sin embargo, también hay nombres muy peligrosos para un cuarto bombo, como Como, Lens o Stuttgart, equipos capaces de complicar cualquier partido y elevar todavía más la exigencia de una fase liga que no permite demasiados tropiezos.

El formato será claro: los ocho primeros de la clasificación accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos situados entre el noveno y el 24º puesto disputarán una eliminatoria de repesca. Los últimos doce quedarán eliminados. Las fechas y horarios de los partidos se darán a conocer, como muy tarde, el sábado 29 de agosto. La Champions arrancará el martes 8 de septiembre y el Villarreal volverá a escena con un camino europeo exigente, atractivo y cargado de posibles reencuentros históricos.