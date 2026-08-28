Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Vuelta, en Vall d'AlbaFiebre por los garajes'No' a heredarParque acuáticoSOS por un menorFichaje CD Castellón
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Alavés-Villarreal: El Submarino, a por el primer triunfo de la era Iñigo

El conjunto amarillo quiere hacer buenos los empates en Santander y Metropolitano en un duelo siempre exigente en Mendizorroza

Nathan Saliba podría tener sus primeros minutos de amarillo

Pau Navarro y Nathan Saliba, en la llegada a Vitoria, esta mañana.

Pau Navarro y Nathan Saliba, en la llegada a Vitoria, esta mañana. / AITOR AGUIRRE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aitor Aguirre

Vitoria (enviado especial)

¿A la tercera llegará la vencida? El Villarreal CF afronta la tercera jornada de LaLiga contra el Alavés, esta noche en Mendizorroza (21.30 horas), con el único objetivo de sumar la primera victoria en la era Iñigo Pérez. Tras dos empates 2-2 en el Sardinero y el Metropolitano con buenas sensaciones en un estilo más valiente y ofensivo, los amarillos disputan su tercer partido seguido a domicilio antes de debutar en La Cerámica ante el Deportivo. Además, el club ya conoce los rivales en la Champions y este sábado se conocerán los horarios y el orden de los partidos.

Sigue el minuto a minuto en Mediterraneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents