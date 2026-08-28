En directo | Alavés-Villarreal: El Submarino, a por el primer triunfo de la era Iñigo

¿A la tercera llegará la vencida? El Villarreal CF afronta la tercera jornada de LaLiga contra el Alavés, esta noche en Mendizorroza (21.30 horas), con el único objetivo de sumar la primera victoria en la era Iñigo Pérez. Tras dos empates 2-2 en el Sardinero y el Metropolitano con buenas sensaciones en un estilo más valiente y ofensivo, los amarillos disputan su tercer partido seguido a domicilio antes de debutar en La Cerámica ante el Deportivo. Además, el club ya conoce los rivales en la Champions y este sábado se conocerán los horarios y el orden de los partidos.

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¿DEBUTARÁ NATHAM SALIBA? | Es una de las grandes novedades en la convocatoria, junto al regreso de Diatta tras sanción. Nathan Saliba, un jugador muy dominante físicamente que podría tener esta noche sus primeros minutos. El club tenía monotorizado al centrocampista canadiense desde hace tiempo y ha realizado una gran inversión, considerando que es un perfil de presente y de mucho futuro. Nathan Saliba y Pau Navarro, en el aeropuerto de Vitoria. / AITOR AGUIRRE

EL VILLARREAL, CONTENTO CON EL SORTEO A PESAR DE LA DIFICULTAD | Esto es la Champions. El Submarino ya conoce a sus ocho rivales en la Champions y tiene la confianza de realizar una gran competición. El Consejo de Administración, encabezado pore Fernando Roig y Fernando Roig Negueroles, viajan desde Mónaco a Vitoria para presenciar el encuentro. Hay que recordar que este sábado el Submarino conocerá el orden de los partidos y los horarios, con muchas opciones para que el primer encuentro, entre el 6 y 8 de septiembre, sea a domicilio. Aquí puede leer las declaraciones de Fernando Roig tras el sorteo.

COMO EN CADA DESPLAZAMIENTO, AFICIONADOS ESPERANDO A SUS ÍDOLOS EN EL AEROPUERTO | Los jugadores del Submarino se han parado en su llegada a Vitoria para hacerse fotos con diferentes seguidores. Maciá y Diatta. / AITOR AGUIRRE

MÁS GROGUETS, UN GRUPO DE AMIGOS EN EL CENTRO DE VITORIA, UNA CIUDAD CON ENCANTO | Antes del partido, momento para disfrutar de la ciudad con los colores groguets. Aficionados del Submarino en Mendizorroza. / AITOR AGUIRRE

AFICIONADOS DEL SUBMARINO EN VITORIA | Aprovechando que estamos en agosto, ya a finales, varios aficionados del Submarino han aprovechado para pasar el fin de semana en Vitoria. Álex y Alejandro, fieles seguidores groguets, estarán en Mendizorroza. Álex y Alejandro en Vitoria, este viernes. / AITOR AGUIRRE

¿TIENES BUENA MEMORIA? ¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO ÁLAVES-VILLARREAL? | Fue un viernes en fiestas de Magdalena, con el Villarreal lanzado hacia otra clasificación en Champions. Nicolas Pepe salvó un punto sobre la lluvia del norte con un golazo limpiando las telarañas. No es un estadio que se le da especialmente bien al Submarino, más bien todo lo contrario.