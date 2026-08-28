La previa | El Villarreal de Iñigo Pérez, a por la primera victoria... en Vitoria

¿Y si a la tercera llega la vencida? ¿Y si el destino quiso que la primera victoria de la era Iñigo Pérez llegue en Vitoria? Este viernes, en Mendizorroza (21.30 horas, Dazn) saldremos de dudas. El Submarino buscará reafirmar las buenas sensaciones tras los dos primeros empates, con idéntico resultado pero distinta lectura, ante el Racing de Santander y el Atlético de Madrid. En el Metropolitano fue muy superior, pero se le escurrieron dos puntos pese a jugar con uno más. Todo sea dicho, en caso de ganar hoy, serían cinco de nueve a domicilio y en pleno cambio de estilo.

Más allá de lo que dicte la clasificación, lo realmente importante son las sensaciones que transmite este nuevo Villarreal: más dominante, más intenso en la presión y más ambicioso en ataque, aunque todavía con aspectos por pulir dentro de un proceso de adaptación lógico a la nueva idea que está implantando Iñigo Pérez.

La buena noticia para el técnico navarro, como apuntó ayer en la rueda de prensa, es que cuenta con toda la plantilla disponible, por lo que podría debutar el recién llegado Nathan Saliba. En el once tipo, no parece que vaya a haber muchos cambios y podría repetir por tercera vez el mismo o uno muy similar. Otra de las novedades es el regreso de Alassane Diatta tras cumplir la sanción. Las opciones en la medular se multiplican.

Moleiro. / VILLARREAL CF

¿El once del Submarino?

En portería todo apunta a que continuará Luiz Junior, que no está teniendo un inicio sencillo de curso. En defensa, Mouriño, Foyth, Veiga y Carlos Romero tratarán de conseguir la primera portería a cero del curso. Comesaña y Pape Gueye ocuparán la sala de máquinas con Moleiro y Pepe en bandas. Quizás la mayor duda es la mediapunta, con opción para Ayoze o Gerard, que jugó buenos minutos en el Metropolitano. Arriba no hay duda, Mikautadze, del que Iñigo apuntó en rueda de prensa que «es importante que se mueva en otras zonas para generar juego».

PRECEDENTE CON EMPATE En el último precedente, el Villarreal igualó a uno en el tramo final con un golazo de Nicolas Pepe. Tampoco ganó en la anterior visita con una derrota en un partido que acabó con dos jugadores más, perdiendo 1-0. Un Alavés que tiene 4 puntos en un gran arranque.

¿Cómo llega el Alavés?

Asíllega el Villarreal a Mendizorroza, un estadio complicado con una afición que aprieta y un rival que demuestra cómo se juega al fútbol en el norte: ¿Te atreves con tres disputas seguidas? ¿Te gusta el juego aéreo? Quique Flores logró mantener al Alavés y continúa con el mismo bloque, jugando con cinco en defensa. Un equipo aguerrido e intenso con varios jugadores como estandartes. En portería, Sivera aporta la seguridad. En la defensa, Tenaglia es el líder, mientras que el fútbol pasa por las botas de Antonio Blanco o el joven Mikel Rodíguez. Con juego por bandas, Toni Martínez y Boyé son los encargados de atacar el área, con Mariano en la recámara. El ex del Real Madrid suma dos goles después de cuatro años sin ver puerta y se encuentra en estado de gracia.

Posibles alineaciones. / MEDITERRÁNEO

Y con esto, el Villarreal CF buscará ser fiel a su nuevo estilo, seguir mejorando en ciertos aspectos y obtener el premio de la primera victoria de la era Iñigo.