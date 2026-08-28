El Villarreal, arropado por 'groguets' en Vitoria y con un ojo en la Champions: ¡El club espera que el estreno sea a domicilio!

El Villarreal CF completa en Mendizorroza la serie de tres partidos consecutivos fuera de casa con la que ha iniciado el campeonato y vuelve a sentirse muy acompañado lejos de La Cerámica. Numerosos seguidores groguets aprovecharon los últimos coletazos de agosto para desplazarse hasta Vitoria, animar al equipo y disfrutar del fin de semana en tierras vascas.

Desde el mediodía se pudieron ver camisetas amarillas por el centro de la ciudad, con grupos de aficionados comiendo y compartiendo la previa antes de poner rumbo a Mendizorroza. El ambiente alrededor de la expedición también se dejó notar desde su llegada al aeropuerto de Vitoria y posteriormente al hotel de concentración.

Galería: Las mejores imágenes de los 'groguets' en Vitoria antes del Alavés-Villarreal / Aitor Aguirre

Varios seguidores esperaron a los futbolistas para hacerse fotografías y pedir autógrafos, una escena en la que también participaron niños seguidores del Alavés. La imagen volvió a repetirse a las 19.30 horas, cuando la plantilla abandonó el hotel rumbo al estadio. Entre los integrantes de la expedición destacó Nathan Saliba, principal novedad en su primera convocatoria como futbolista del Villarreal.

La visita a Vitoria dejó además un reencuentro especial. Denis Suárez volvió a coincidir con varios de sus excompañeros del Villarreal y aprovechó los momentos previos al encuentro para saludar a antiguos compañeros y miembros de la expedición grogueta.

Galería: Las mejores imágenes de los 'groguets' en Vitoria antes del Alavés-Villarreal / Aitor Aguirre

El Consejo de Administración, en Vitoria

También estuvo presente buena parte del Consejo de Administración, encabezado por el presidente Fernando Roig y el consejero delegado Fernando Roig Negueroles, que viajaron directamente desde Mónaco después de asistir al sorteo de la Champions League.

Este sábado se conocerán los horarios y el orden de los partidos, con rivales de muchísimo nivel. Hay que recordar que el PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah visitarán La Cerámica, mientras que visitará al Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe y Slavia Praga. Según ha podido saber Mediterráneo, el club espera que la primera jornada, entre el 6 y 8 de septiembre, sea a domicilio. Un duelo que coincidirá con las fiestas de Vila-real y que estará en medio de los dos primeros partidos en casa ante el Deportivo de la Coruña y el Betis.