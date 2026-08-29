El uno a uno del Alavés-Villarreal | Vota al mejor
Derrota a domicilio del Submarino, que sigue sin ganar en Liga
Luiz Júnior | 5 |
No pudo hacer nada en el gol de Lucas Boyé. Sufrió en algún tramo con las embestidas locales, pero solventó el juego aéreo.
Mouriño | 4 |
No fue el Mouriño dominante en defensa. Sufrió ante Rebbach y acabó muy cansado. Sustituido por Freeman.
Foyth |5 |
Bien en salida de balón pero dejó solo Lucas Boyé en el 1-0. Tuvo el empate en el tramo final en una ocasión clarísima.
Renato Veiga |6|
El más destacable en la faceta defensiva. Firme en los duelos aéreos e iniciando la salida de balón con criterio.
Carlos Romero |4|
El Alavés hizo muchísimo daño por la banda y Ángel Pérez le ganó la partida en el gol. En ataque, poderoso.
Pape Gueye |5 |
Sostuvo el centro del campo durante todo el partido, bien en los duelos pero sin precisión para dar el último pase.
Santi Comesaña | 4|
Físicamente no está en su prime y se nota. Con un equipo tan cerrado le costó mostrar sus virtudes con balón.
Buchanan |6 |
De lo más activo en la primera parte. Aportó frescura, velocidad y tuvo el gol en un gran tiro desde fuera.
Pepe |6|
Es un avión y en el cómputo global generó varias ocasiones valor gol. Sivera evitó el tanto del costamarfileño.
Gerard Moreno | 6 |
Sin ser el súper Gerard, generó en la zona de tres cuartos y tuvo el gol hasta en tres oportnidades.
Mikautadze |5|
Claramente de más a menos. Tuvo sus momentos en la primera parte pero sin apenas impacto en la segunda.
También jugaron
Freeman| 6 | Intenso. Trató de profundizar por la banda.
Moleiro | 5 | Precipitado. Apariciones sin premio.
Ayoze | 6 | Generó peligro. Hizo intervenir a Sivera.
Ilias| 5 | No tuvo opciones, aunque encaró.
Oluwaseyi | 6 | Amenazó en los minutos finales.
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