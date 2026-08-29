El uno a uno del Alavés-Villarreal | Vota al mejor

Luiz Júnior | 5 |

No pudo hacer nada en el gol de Lucas Boyé. Sufrió en algún tramo con las embestidas locales, pero solventó el juego aéreo.

Mouriño | 4 |

No fue el Mouriño dominante en defensa. Sufrió ante Rebbach y acabó muy cansado. Sustituido por Freeman.

Foyth |5 |

Bien en salida de balón pero dejó solo Lucas Boyé en el 1-0. Tuvo el empate en el tramo final en una ocasión clarísima.

Renato Veiga |6|

El más destacable en la faceta defensiva. Firme en los duelos aéreos e iniciando la salida de balón con criterio.

Carlos Romero |4|

El Alavés hizo muchísimo daño por la banda y Ángel Pérez le ganó la partida en el gol. En ataque, poderoso.

Pape Gueye |5 |

Sostuvo el centro del campo durante todo el partido, bien en los duelos pero sin precisión para dar el último pase.

Santi Comesaña | 4|

Físicamente no está en su prime y se nota. Con un equipo tan cerrado le costó mostrar sus virtudes con balón.

Buchanan |6 |

De lo más activo en la primera parte. Aportó frescura, velocidad y tuvo el gol en un gran tiro desde fuera.

Tajon Buchanan encarando a Nahuel Tenaglia / Europa Press

Pepe |6|

Es un avión y en el cómputo global generó varias ocasiones valor gol. Sivera evitó el tanto del costamarfileño.

Gerard Moreno | 6 |

Sin ser el súper Gerard, generó en la zona de tres cuartos y tuvo el gol hasta en tres oportnidades.

Mikautadze |5|

Claramente de más a menos. Tuvo sus momentos en la primera parte pero sin apenas impacto en la segunda.

También jugaron

Freeman| 6 | Intenso. Trató de profundizar por la banda.

Moleiro | 5 | Precipitado. Apariciones sin premio.

Ayoze | 6 | Generó peligro. Hizo intervenir a Sivera.

Ilias| 5 | No tuvo opciones, aunque encaró.

Oluwaseyi | 6 | Amenazó en los minutos finales.