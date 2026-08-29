El análisis de Iñigo Pérez tras el Alavés-Villarreal: "Esos momentos de desconexión nos penalizan"

El Villarreal volvió de Mendizorroza con las manos vacías pese a generar ocasiones para, al menos, haber encontrado el empate. La derrota ante el Alavés (1-0) dejó a Iñigo Pérez con la sensación de que su equipo sigue dando pasos en la asimilación de sus conceptos, aunque todavía debe corregir las desconexiones que le están costando puntos. El técnico amarillo, que se mostró “tranquilo con el proceso”, puso el foco en la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos.

Sobre la derrota y las sensaciones:

“Cualquier derrota siempre es dolorosa. Veníamos en una línea ascendente, con conceptos que se iban asentando. Hoy, por momentos, lo hemos conseguido y hemos tenido muchas ocasiones, pero no hemos acertado. Es cierto que la vista no tiene que ir tanto a aquello que estamos acertando, sino a lo que nos está penalizando”.

Las desconexiones del equipo:

“Hay un componente importante cuando uno quiere implantar un nuevo concepto o una nueva idea de jugar: cuando va saliendo, se produce una cierta pausa en el desarrollo de la misma. Cuando tienes que acelerar para defender al rival, sigues en ese estado de embelesamiento de uno mismo. Creo que eso ha sucedido en los dos partidos, contra el Racing de Santander y hoy. El Metropolitano fue diferente, pero tanto contra el Racing como hoy ha habido esa pausa en buenos momentos. Son acciones que debemos mejorar, ya lo dije el primer día”.

Lucas Boyé anotó el único tanto del Alavés-Villarreal. / EFE

El palo de Foyth y la falta de acierto:

“No la he visto. Cuando el balón ha golpeado en el poste, pensaba que iba a terminar en gol porque desde mi posición no acertaba a verlo. Es un buen símil con lo que nos está sucediendo. Haces un buen disparo, en teoría va a ser gol, lo mereces y haces muchas cosas bien. Por muchos momentos veo al equipo que quiero que sea. Pero es cierto que no podemos detenernos en ninguna fase del partido, porque se ve que todavía, en esos momentos de cierta desconexión, nos penalizan. Ese momento del palo es una buena comparativa con lo que nos está sucediendo”.

La diferencia entre el acierto del Alavés y el Villarreal:

“Sí, y además sucedió en la pretemporada. Realmente no tengo una opinión certera de por qué la suya ha entrado y la nuestra no. Corresponde al propio acierto”.

El partido del Alavés:

“El partido del Alavés es perfecto. Este año mantienen la identidad con Quique y eso siempre es muy bueno. Hoy han hecho el partido esperado. Por nuestra parte, creo que realmente ha habido fases del juego muy buenas y no hemos dejado que ellos generaran ocasiones. En la segunda parte, buscando romper la estructura que tienen ellos y generar un poco de caos, quizá ha faltado algo más de posición para disponer de más jugadas de ataque”.

¿Está tranquilo con el proceso?:

“Siempre que se hacen este tipo de preguntas, mi respuesta va a un lado u otro. Sí, estoy tranquilo con el proceso. Es un proceso que va bien y estoy contento por lo que veo de los jugadores en los entrenamientos y en los partidos. No estamos contentos con la puntuación que tenemos. En cuanto a si estoy tranquilo con mi puesto, jamás me generan temor las situaciones del fútbol, es un juego. Hay que tener máxima responsabilidad con el escudo y con el club, pero más allá de eso estamos centrados en el proceso”.

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La ‘frecuencia mental’ en Mendizorroza:

“Cuando utilizo lo de frecuencia mental o ambiental es porque, si vas a estos campos, como Vallecas o Mendizorroza, y no sintonizas la misma frecuencia, estás perdido. Lo primero que hay que hacer cuando vienes aquí es sintonizar la frecuencia que tiene este público y este equipo e intentar poner la música que a ti te gusta. Siempre les pongo el mismo ejemplo, pero creo que hemos estado a la altura de la energía que transmite este equipo y esta afición. Luego, en cuanto al fútbol, no hemos podido superarles”.

La preocupación tras las derrotas:

“Cuando no se consiguen las victorias, si no son merecidas, la preocupación es máxima. Pero cuando son merecidas, la preocupación debe estar, aunque sabiendo que hay situaciones que desarrollar y a las que darles valor. Pero insisto en que, habiendo ganado los tres o perdido, mi proceso de análisis siempre va a ser desde la tranquilidad y la corrección, que creo que es la única forma de que el equipo vaya desarrollándose”.