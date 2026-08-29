La crónica | Albert García corona el asalto del Villarreal B en Majadahonda (1-2)

El Villarreal B logró cazar tres puntos de oro en su complicada visita al Rayo Majadahonda. La primera mitad se desarrolló como un partido intermitente, dominado por el domínio infructuoso de los unos y de los otros, y con muy pocas ocasiones de peligro real en las áreas. El filial amarillo fue mejorando con el paso de los minutos, asumiendo el control del balón pero sin apenas lanzar a portería. Fue precisamente en el minuto 44, cuando mejor estaba el filial de David Albelda, cuando el depredador del área Albert García rompió el letargo al definir a las mil maravillas una jugada aislada para subir el 0-1 al marcador.

El capitán amarillo Eneko Ortiz intenta frenar a un atacante del Rayo Majadahonda. / Rayo Majadahonda

Polémica, tablas y zarpazo final

La segunda parte ganó en intensidad y revoluciones. En el minuto 59, el guardameta visitante Yakiv Kinareikin salvó el 1-1 provisional con una intervención portentosa, manteniendo la ventaja de los suyos de forma momentánea. Sin embargo, los locales encontraron el camino del gol tras un discutido penalti de Jan Encuentra sobre Yeremy que el delantero Manin se encargó de transformar para poner las tablas en el electrónico. Lejos de venirse abajo, con los cambios se rehízo el Villarreal B, refrescando el ataque hasta que en el minuto 88 un flagrante agarrón de Juan Durán a Fofana provocó una nueva pena máxima que, de nuevo, Albert transformó en el 1-2 definitivo.

Próxima cita en el Mini Estadi

Esta gran victoria a domicilio inyecta una dosis tremenda de moral y confianza al joven proyecto castellonense en este inicio de campeonato. Los pupilos de Albelda no tendrán mucho tiempo para celebraciones, ya que la competición no da tregua y ya miran hacia su siguiente objetivo. El próximo viernes día 4 de septiembre el equipo vivirá su esperado estreno en el Mini Estadi frente al Algeciras a las 19:00 horas, una cita donde buscarán hacer bueno este triunfo ante su afición.

Ficha técnica:

-1- Rayo Majadahonda: Toni Fudias; Mesa (Ismael, min. 85), Dani Ramos, Sina, Juan Durán; Del Pozo, Quintanilla (Tarsi, min. 85); José Cambra (Amaro, min. 85), Yoshimura (Iñigo, min. 58), Jeremy (Raúl, min. 73) José; y Nanin.

-2- Villarreal B: Yakiv Kinareikin; Javi Encuentra (Barry, min. 74), Enric Pujol, Eneko Ortiz, Arnau Forés; César Bonafé, Pablo Pascual (Alcaide, min. 83), Cheikh, Nízar (Facu, min. 83); Albert García y Baratucci (Fofana, min. 64).

Goles: 0-1. Min. 44: Albert García. 1-1. Min. 70: Manin (p). 1-2. Min. 91: Albert García (p).

Árbitro: Pedro Oreiro Hermida (Pontevedra). Amonestó a los locales Juan Durán e Ismael; y a los visitantes Albert García, Cheikh, Facu, Bonafé y Jan Encuentra.

Campo: Cerro del Espino.

Entrada: 700 espectadores.