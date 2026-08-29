El Villarreal debutará en Champions en Dortmund en un inicio de camino espinoso: ¿Cuándo visitará el PSG La Cerámica?

Una vez conocidos el pasado jueves los rivales en la fase de Liga de la edición 2026/2027, faltaba por conocer el orden de los partidos y los horarios de los mismos, un asunto que no es baladí por diferentes factores. Ahora sí, el Villarreal ya conoce un camino que vuelve a ser espinoso especialmente en el inicio con estos cuatro rivales de carrerilla: Dortmund, Nápoles, Liverpool y PSG. This is the Champions.La segunda parte de la fase de Liga será más asequible con Slavia de Praga, Sabah, Fenerbaçhe, para acabar en casa ante el Manchester United.

Los de Iñigo Pérez, tras debutar el próximo sábado en casa ante el Depor (21.00 horas) y donde buscarán la primera victoria del curso tras iniciar la Liga con un 2 de 9 a domicilio, visitarán el martes 8 de septiembre uno de los estadios más míticos del fútbol europeo, el Signal Iduna Park, con solo dos días de descanso. El Submarino debutará ante el Borussia Dortmund y bucará la revancha del curso pasado (4-0). Un estadio siempre complicado, pero a la vez un viaje bonito para la afición, con el hándicap de que no hay margen para la preparación del viaje y que justo coinciden con las fiestas de Vila-real.

El primer partido en casa, el Nápoles

El primer partido en casa será ante el Nápoles, otro viejo conocido, será el martes 13 de octubre a las 21.00 horas en La Cerámica, en el regreso de dos exjugadores amarillos como Rafa Marín y Zambo Anguissa. El curso pasado el debut en Vila-real también fue contra un italiano, la Juventus.

La afición del Villarreal en Anfield / villarreal cf

Y de Dortmund... a Anfield

Si el primer desplazamiento es difícil, del segundo ni hablemos: Anfield. El Villarreal CF visitará en la tercera jornada otro de los templos del fútbol mundial para enfrentarse al Liverpool. Quizás el viaje con mayor presencia grogueta. Será el martes 20 de octubre a las 21.00 horas, justo siete días después del Villarreal-Nápoles. El duelo entre Iñigo e Iraola está servido.

El PSG cierra una primera parte muy complicado

Uno de los partidos más especiales de esta Champions, la visita del todopoderoso PSG de Luis Enrique, vigente doble campeón, ya tiene fecha y hora. Será en la jornada cuatro para completar una primera fase de altísima dificultad. Otra vez en martes, será el 3 de noviembre a las 21.00 horas.

El PSG afronta el sorteo de la Champions League 2026/27 como vigente campeón / Europa Press

Entre la 5 y la 7, los partidos a priori más asequibles

En la jornada cinco, el miércoles 25 de noviembe a las 21.00, bajará a priori el nivel de dificultad en la visita a la República Checa para medirse al Slavia de Praga. Un duelo al que el Submarino puede llegar necesitado, o no, depende los puntos que haya conseguido en los anteriores cuatro duelos. La sexta fecha será ante el Sabah FK en casa, el rival más débil de todos. Un partido que se disputará el martes 8 de diciembre a las 18.45 horas.

Ya en 2027, el miércoles 20 de enero, el Submarino realizará el desplazamiento más largo a Turquía para enfrentarse al Fenerbahçe en Estambul, también a las 21.00.

Los jugadores del Villarreal con el trofeo de la Europa League en Gdansk. / Agencias

Y el cierre, en casa ante el Manchester United

El último encuentro, quizás con todo en juego, será en La Cerámica, ante el Manchester United, un rival que trae grandes recuerdos por la final de la Europa League en 2021. Será el miércoles 27 de enero a las 21.00 horas.