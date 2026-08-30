Gerard Moreno analiza el inicio liguero del Villarreal y solo piensa en el Dépor: «Tenemos dos seguidos en casa y debemos hacernos fuertes»

El capitán del Submarino, Gerard Moreno, analizó la situación del equipo tras la derrota en Mendizorroza. El 7 se mostró dolido por el resultado, pero también quiso lanzar un mensaje de calma y confianza en el trabajo que está realizando el grupo. El delantero catalán es consciente de que el arranque, con solo dos puntos de nueve posibles, no es el esperado, aunque también recordó que los tres primeros compromisos se han disputado lejos de La Cerámica.

Ahora el calendario ofrece una oportunidad para cambiar la dinámica. El Villarreal afrontará dos partidos consecutivos como local y Gerard considera fundamental aprovechar el respaldo de la afición para empezar a sumar de tres. «Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa y tenemos que hacernos fuertes», apuntó el capitán.

Iñigo Pérez dando indicaciones a Gerard Moreno / EFE

Respecto a los errores cometidos en este inicio de curso, Gerard insistió en la necesidad de hacer autocrítica sin caer en el dramatismo. «Tocará analizar el partido y mejorar. Ya estamos pensando en la semana que viene para intentar ganar. Son tres partidos, evidentemente no vamos a hacer un drama. Son tres partidos fuera de casa, esto acaba de empezar, pero tenemos que sumar ya de tres», prosiguió la leyenda del Submarino.

La falta de efectividad

El talentoso atacante amarillo también puso el foco en uno de los principales problemas que está encontrando el equipo en estas primeras jornadas: la falta de efectividad en los metros decisivos. «Hemos tenido ocasiones y no las hemos hecho. Se pusieron por delante, insistimos y no ha podido ser. Evidentemente nos vamos fastidiados porque buscábamos ganar», lamentó.

Gerard, además, fue uno de los futbolistas que más cerca estuvo de encontrar el gol en Vitoria, con varias oportunidades claras durante la primera parte. Ahora, el equipo tendrá una semana larga para entrenar, analizar lo sucedido e intentar conseguir ese primer triunfo ante el Dépor.