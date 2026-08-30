LaLiga aprieta el calendario del Villarreal: ¡El Betis visitará La Cerámica el lunes 14 y tres partidos en apenas siete días!

El Villarreal CF ya conoce los horarios de la quinta, sexta y séptima jornada tras el anuncio realizado por LaLiga este domingo por la tarde, a menos de dos semanas de que se dispute la quinta fecha del campeonato. Una comunicación que vuelve a llegar con poco margen para numerosos aficionados, periodistas y profesionales, obligados a organizar con escasa antelación desplazamientos, trabajo y logística alrededor de los partidos.

El calendario dejará además una semana especialmente intensa para el Submarino. Eso sí, contará con algo más de descanso tras el duelo ante el Borussia Dortmund del martes anterior, en el estreno de la Champions League. El equipo de Iñigo Pérez abrirá la última semana antes del parón internacional de tres semanas, una de las novedades de este curso, frente al Real Betis en La Cerámica. Un duelo directo entre aspirantes a Europa que se disputará el lunes 14 de septiembre a las 21.00 horas, con los niños ya inmersos en el curso escolar.

Apenas tres días después, la expedición amarilla viajará a Málaga para medirse al conjunto blanquiazul el jueves a las 21.30 horas en La Rosaleda. Será el cuarto compromiso a domicilio del campeonato y una nueva oportunidad para estrenar el casillero de victorias lejos de Vila-real

Con escaso margen de recuperación, el Villarreal cerrará el domingo una semana de máxima exigencia frente al Levante en La Cerámica, a las 18.30 horas, en un nuevo derbi autonómico. Tres partidos en siete días antes de un largo parón. El siguiente partido será en el Santiago Bernabéu el fin de semana del 11 de octubre.

El próximo partido, ante el Dépor

El debut en casa será el próximo sábado a las 21.00 horas en La Cerámica, un duelo muy especial para todos los aficionados. Será el primer partido de Iñigo Pérez en su nuevo estadio y los amarillos buscarán romper esta mala racha en el inicio liguero.