Esta es la predicción sobre el Villarreal en la primera fase de Champions: ¿Crees que pasa de ronda? Vota

El Villarreal CF ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de Liga de la Champions League 2026/27 y las primeras predicciones estadísticas empiezan a poner números a las opciones del conjunto amarillo. Según los cálculos publicados por Football Rankings, el equipo dirigido por Iñigo Pérez tendría serias opciones de superar la primera fase, aunque lo haría sufriendo hasta el límite.

La proyección sitúa al Villarreal en la 24ª posición, precisamente la última que permite continuar con vida en la competición y acceder a la eliminatoria previa a los octavos de final. Según este modelo, el Submarino tendría un 60% de probabilidades de finalizar entre los 24 primeros, con una estimación aproximada de 9,61 puntos después de las ocho jornadas.

El dato coloca al conjunto amarillo en una zona de máxima igualdad. Por delante aparecen equipos como el PSV, al que el modelo concede un 69% de posibilidades de clasificación, el Lille, con un 65%, y el Fenerbahçe, con un 61%. Justo por detrás del Villarreal se encuentran el Club Brugge, con un 54%, y el Galatasaray, con un 53%. Más alejados aparecen el Bodø/Glimt, con un 36%, y el Slavia de Praga, con un 32%.

Alavés - Villarreal. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Unos rivales de mucha entidad

La estimación adquiere todavía más interés teniendo en cuenta el exigente calendario que espera a los groguets. El Villarreal comenzará la competición enfrentándose de manera consecutiva a Borussia Dortmund, Nápoles, Liverpool y PSG, cuatro compromisos de enorme dificultad antes de afrontar una segunda mitad de la fase, a priori, más favorable.

Los cálculos de Football Rankings se elaboran mediante algoritmos que tienen en consideración factores como el nivel estimado de cada equipo, la dificultad de los adversarios y el calendario. Por ello, el 60% refleja únicamente una probabilidad matemática a estas alturas de la temporada y no una garantía sobre lo que terminará sucediendo.

La frontera de los 9 o 10 puntos aparece, según esta proyección, como una cifra que podría permitir al Villarreal pelear hasta el final por colarse entre los 24 mejores. Cada empate, cada victoria en La Cerámica y cada punto conseguido lejos de casa puede terminar teniendo un valor enorme en un formato donde unas pocas posiciones separan la clasificación de la eliminación.

Sobre el papel, por tanto, Football Rankings apuesta por un Villarreal clasificado, pero por los pelos. El algoritmo lo coloca exactamente sobre la línea que divide continuar en Champions o despedirse de Europa. Después llegará lo único que no pueden calcular las matemáticas con total precisión: el fútbol.