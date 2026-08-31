El rejuvenecido Aubameyang, la próxima amenaza del Villarreal CF

El Deportivo de La Coruña será el primer rival de la temporada del Villarreal en el Estadio de la Cerámica (sábado, 21.00 horas). En su regreso a Primera División, los gallegos han conseguido sumar cinco puntos en las tres primeras jornadas y mantenerse invictos. Una gran dinámica refrendada por el alto nivel de su fichaje estrella: Pierre-Emerick Aubameyang.

A sus 37 años, el delantero gabonés ha vuelto a LaLiga como se marchó: marcando goles. Ha anotado en los tres encuentros que ha disputado y se ha convertido en la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Antonio Hidalgo. «Este verano he trabajado mucho para estar listo y empezar directo; lo tenía en mi cabeza. Estoy muy contento», confesó el pasado domingo después de vencer al Valencia.

Además, el atacante ya sabe lo que es hacer daño al Villarreal. Aubameyang formó parte del Olympique de Marsella que eliminó al Submarino en los octavos de final de la Europa League 2023/24. El gabonés firmó un doblete en el contundente 4-0 de la ida y también resultó decisivo en la vuelta. Con 3-0 en el marcador de La Cerámica y el Villarreal buscando el tanto que habría llevado la eliminatoria a la prórroga, Aubameyang, tras una gran jugada individual, asistió a Clauss en el descuento para firmar el 3-1 definitivo y apagar cualquier esperanza amarilla.

A un gol de un nuevo récord

Con las tres dianas convertidas en este inicio de campeonato, Pierre-Emerick Aubameyang ha igualado a Bebeto y Rábade como los únicos jugadores del Deportivo que han marcado en las tres primeras jornadas desde su debut. Ahora, el gabonés puede inscribir su nombre en solitario en la historia, ya que ninguno de esos dos precedentes logró prolongar la racha hasta la cuarta jornada.