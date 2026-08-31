Efeméride | 28 años del debut del Villarreal en Primera con el mítico gol tempranero de Gica Craioveanu
Un 31 de agosto de 1998, el Submarino se estrenó en la máxima categoría contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con derrota por 4-1
Santi Vila
Este lunes se cumplen 28 años del debut del Villarreal CF en Primera División. Fue un 31 de agosto de 1998 en un escenario de altura como el Santiago Bernabéu. El equipo amarillo, dirigido entonces por José Antonio Irulegui, se estrenó en la máxima categoría frente al Real Madrid de Guus Hiddink.
El resultado fue de 4-1 para los blancos, aunque el Villarreal tardó apenas tres minutos en escribir su primera página en la élite. Gica Craioveanu marcó de cabeza el primer gol de la historia grogueta en Primera y silenció por unos instantes el Bernabéu. Raúl igualó en el minuto 34 y el encuentro llegó al descanso con 1-1. La historia cambió nada más comenzar la segunda mitad. Moisés fue expulsado en el minuto 49 y el Real Madrid aprovechó inmediatamente la superioridad numérica. Mijatovic puso el 2-1 en el 50, Sávio amplió distancias nueve minutos después y Raúl cerró la goleada con su segundo tanto en el 67.
El Villarreal formó aquel histórico día con Palop; Pascual, Serer, Robert, Arregui; Gerardo, Antonio Díaz, Albelda, Alfaro; Moisés y Craioveanu. Durante el encuentro también participaron Ángel Luis, Alberto Saavedra y García Sanjuán.
Por aquel entonces, ni el más optimista imaginaría el crecimiento del Submarino durante estas décadas, con clasificación para competiciones europeas en 19 de sus 27 temporadas en Primera. Este año afronta su sexta fase de grupos de la Champions, además de 12 ocasiones en la Europa League o la antigua UEFA, con el título conseguido en 2021, más la Conference League de la 2022/23. Y todo empezó hace 28 años.
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