Endavant Esports abre la 26/27 a lo grande: Estos son los clubs y deportistas patrocinados por el Villarreal

El Villarreal CF ha presentado una nueva edición de Endavant Esports, su consolidado programa de apoyo al deporte provincial. En la temporada 2026/27, el club groguet patrocinará a 29 clubes y entidades deportivas, 21 deportistas individuales y 11 eventos y competiciones, reforzando así una apuesta que va mucho más allá del fútbol. El proyecto contará con un presupuesto de 300.000 euros y tendrá un alcance de 18.848 deportistas de todas las edades y categorías, que se beneficiarán de esta iniciativa.

El programa volverá a tener una presencia muy amplia entre los clubes de la provincia, con representación de disciplinas tan diferentes como el balonmano, baloncesto, natación, patinaje, rugby, triatlón, atletismo, taekwondo, voleibol, fútbol sala o deporte adaptado. Los 29 clubes y entidades que formarán parte de Endavant Esports son: Handbol Unió Esportiva Betxí, Bàsquet Club Peñíscola, Club Natació Vila-real, Almassora Club Patí, Club Taronja Basket Nules, Club Tritons Vila-real, Cocemfe Castellón BSR, Vila-real Club Rugby Penyagolosa, Adaponda, Bamesad-Cocemfe Maestrat, Club Handbol Nules, Club Muntanyisme Penya Mur i Castell, Club Triatló Vila-real, Club Triatló Formigues Benicàssim, Club Bàsquet Vinaròs Servol, Club de Bàsquet la Vall d’Uixó, Club Deportivo Granjo L’Alcora, Club d’Handbol Vila-real, Club Patí Vila-real, Club Voleibol Vinaròs, Club Atletisme Vila-real, Club Vila-sport, Club Almassora Balonmano, Club Amics Handbol Onda, Club Esportiu Bàsquet Vila-real, Vila-real Bàsquet Club, Club Baloncesto Benicarló, Club de Tenis Vila-real y el CF Peñíscola.

Galería | Las mejores imágenes de la tradicional Gala Endavant del Villarreal CF / ERIK PRADAS

Los 21 deportistas

Endavant Esports también mantiene su apuesta por deportistas que compiten de manera individual y que representan al deporte castellonense en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. Atletismo, ciclismo, motociclismo, natación, patinaje o pilota valenciana volverán a tener presencia dentro del proyecto.

Los 21 elegidos son: Aida Beteta, Alejandro Cortes, Andrea Sales, Carmen Jiménez, Claudia Batalla, Claudia Conte, Jorge Dávila, Mª Elena Romá, Marc Sales, Marcos Bautista, Nacho Campos, Sergio Serrano, Víctor Ruiz, Diego López, Sergio García, Sebastián Mora, Carla Masip, Martí Torregrosa, Susana Guisado, Lola Estrada y Anthony Yunier.

Otros eventos

El programa volverá a estar presente también en algunas de las principales citas deportivas que se celebran en la provincia. Formarán parte de Endavant Esports el XXVI Open Internacional Ciudad de la Cerámica, la IV Milla de la Cerámica, el Infinitri 113 Triathlon Peñíscola, la Marxa de Muntanya de Sant Sebastià de La Vilavella, la Media Maratón y 10K de Benicàssim, el Med Beach Tour 26-27, el Oceanman Costa Azahar, la Mediterranean Epic Gran Fondo, la Dements 2026 Final Skymasters, la Penyagolosa Trails y el Trofeu Villarreal CF d’escala i corda profesional. Y así, Endavant Esports abre un nuevo curso a lo grande.