Juan Foyth, entre algodones para el estreno en La Cerámica ante el Dépor: ¿Quién ocuparía su puesto?

El Villarreal prepara su esperado regreso a La Cerámica con Juan Foyth entre algodones. El defensa argentino acabó con molestias en la derrota del pasado viernes frente al Alavés en Mendizorroza y su estado físico es uno de los asuntos a seguir durante la semana antes de recibir este sábado al Deportivo de A Coruña. Una posible ausencia que obligaría a Iñigo Pérez a modificar por primera vez la pareja de centrales con la que ha arrancado la temporada.

Foyth ha sido uno de los fijos del nuevo técnico. Ha disputado completos los tres primeros partidos de Liga, formando junto a Renato Veiga ante Racing de Santander, Atlético de Madrid y Alavés. Una continuidad especialmente importante para un futbolista vital en el vestuario.

Y es precisamente ese historial el que invita a actuar con cautela. El argentino afronta este inicio de curso después de dejar atrás la grave lesión en el tendón de Aquiles que frenó su trayectoria y le mantuvo durante un largo periodo apartado de los terrenos de juego. A sus 28 años y después de varios contratiempos físicos en las últimas temporadas, conviene tener la máxima precaución.

Juan Foyth, titular en el Racing-Villarreal / Europa Press

Logan Costa, Pau Navarro... o Mouriño de central

Si Foyth no llega en condiciones, Logan Costa y Pau Navarro aparecen son las dos alternativas naturales para acompañar a Renato Veiga ante el Deportivo. Dos futbolistas que parten por detrás de la pareja utilizada durante este inicio de Liga, pero que tendrán oportunidades en una temporada con una enorme carga de partidos. El tercer central, en principio, es Logan Costa, pero su estado físico también es una incógnita y no ha jugado con regularidad desde la rotura de ligamento cruzado, hace ya más de un año, en verano de 2025. La otra opción es la de Pau Navarro, con muchísimos minutos el curso pasado y que posee una gran salida de balón. No será por opciones para Iñigo Pérez. El uruguayo Mouriño también podría jugar de central y que Freeman, un lateral más ofensivo, ocupe el lateral derecho.

La Champions, a la vuelta de la esquina

El calendario también invita a no asumir riesgos innecesarios. Después de tres jornadas consecutivas lejos de Vila-real, el Submarino recibirá al Deportivo en el primer partido del curso ante su afición y, apenas unos días después, tendrá que afrontar el estreno en la Champions ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. La semana dictará la evolución de Juan Foyth, pero todo apunta a que no jugará el próximo sábado.