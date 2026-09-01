El Villarreal afronta las últimas horas de mercado con tranquilidad

El Villarreal CF llega al último día del mercado de fichajes con los deberes prácticamente hechos y sin grandes asuntos pendientes sobre la mesa. A partir de esta medianoche, con la entrada del 2 de septiembre, ya no se podrán formalizar nuevas operaciones entre clubes y, como sucede habitualmente, las últimas horas de la ventana suelen estar marcadas por llamadas, negociaciones aceleradas y movimientos de última hora. Sin embargo, en el Submarino no se espera una jornada especialmente intensa, ya que existe la convicción de que la plantilla cuenta con los perfiles necesarios para afrontar con garantías la temporada.

Con Péter Gulácsi y Nathan Saliba como incorporaciones de este periodo estival, el Villarreal no tiene previsto ampliar su nómina de fichajes durante este último día, siempre y cuando no se produzca alguna salida inesperada o no deseada que obligue a modificar la hoja de ruta. El escenario previsto, por tanto, pasa por mantener la actual composición del equipo y cerrar la ventana sin más incorporaciones, aunque en un mercado de fichajes nunca puede descartarse por completo un giro de los acontecimientos durante las horas finales.

Atentos para reaccionar ante cualquier contratiempo

En principio la entidad amarilla mantendrá una posición fundamentalmente reactiva de cara al cierre. Es decir, el Villarreal no acudirá al mercado en el último día, pero permanecerá atento a cualquier movimiento que pueda alterar los planes establecidos. La dirección deportiva seguirá pendiente del teléfono hasta el cierre oficial, especialmente ante la posibilidad de que pueda aparecer algún club dispuesto a abonar la clausula por futbolistas de la actual plantilla.

Vídeo | Nathan Saliba, motivado en su presentación con el Villarreal CF / Mediterráneo

Esta situación responde también a la estrategia marcada por el Villarreal desde el comienzo del verano. Desde un primer momento, se avanzó que no estaba previsto acometer un elevado número de incorporaciones, puesto que una de las principales prioridades pasaba por asegurar continuidades, conservar buena parte de la estructura existente y mantener un bloque que ofrecía garantías. El objetivo no era realizar una profunda reconstrucción, ya que aquello ya había ocurrido durante el anterior periodo de fichajes el verano anterior.

Por ello, el Submarino encara este último día de mercado desde una posición muy diferente a la de otros clubes obligados a acelerar negociaciones para completar sus equipos. En Vila-real no existen urgencias ni una necesidad inmediata de encontrar refuerzos antes del cierre. Salvo sorpresa de última hora, la plantilla quedará configurada con los efectivos actuales y el foco pasará definitivamente del mercado al terreno de juego, aunque la dirección deportiva permanecerá vigilante hasta que llegue el cierre oficial y desaparezca cualquier posibilidad de movimiento.