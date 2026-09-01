Villarreal CF | El Estadio de la Cerámica, clave para ‘meter primera’

Después de un inicio de Liga alejado de su estadio, el Villarreal CF regresará este próximo sábado 5 de septiembre al Estadio de la Cerámica para recibir al Deportivo de La Coruña. Los de Iñigo Pérez lo harán con la necesidad de estrenar su casillero de victorias después de sumar únicamente dos puntos en las tres primeras jornadas. Un triunfo frente al conjunto gallego permitiría cambiar la dinámica antes de afrontar, apenas una semana después, otro compromiso en casa frente a uno de sus rivales directos a priori, el Real Betis.

Por ello, Iñigo Pérez espera que su estreno en el banquillo de La Cerámica sirva para colocar la primera piedra de una comunión entre equipo y afición que resultó fundamental durante la pasada campaña.

Tercer mejor local

La Cerámica fue prácticamente inexpugnable durante el pasado curso. El Villarreal consiguió 15 victorias en los 19 encuentros de Liga disputados como local, dejando escapar únicamente tres derrotas y un empate. Un rendimiento extraordinario que permitió al Submarino sumar 46 puntos ante su afición, los mismos que el Atlético de Madrid en el Metropolitano y solo por detrás de los registros de FC Barcelona y Real Madrid. El Villarreal convirtió su estadio en uno de los escenarios más difíciles de Primera División gracias también a su producción ofensiva: marcó 48 goles como local y únicamente encajó 19, un balance que le sirvió para regalar varias goleadas a su afición.

Gerard Moreno celebrando su gol en el Metropolitano / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una dinámica basada, sobre todo, en la regularidad frente a los equipos de la zona media y baja de la clasificación, precisamente uno de los aspectos en los que el Submarino había dejado escapar puntos en temporadas anteriores. La pasada campaña, en cambio, apenas concedió margen a sus rivales cuando ejerció de local.

Las únicas derrotas llegaron frente a Real Madrid, Barcelona y Sevilla, esta última cuando el Villarreal ya tenía confirmada la cuarta plaza y el único empate llegó ante otro rival de entidad como el Real Betis. Ahora, el objetivo será recuperar desde el primer día esa sensación de superioridad que ofrece jugar en casa, con el respaldo de una afición que durante el pasado ejercicio convirtió La Cerámica en un auténtico fortín.

Dos encuentros seguidos

Después de solicitar disputar las tres primeras jornadas como visitante debido a las obras realizadas durante el verano en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal afrontará ahora dos encuentros consecutivos ante su público. El primero será ante el Deportivo de La Coruña, este sábado a las 21.00 horas. Posteriormente llegará el Real Betis, también en La Cerámica, el lunes a las 21.00 horas. Entre ambos compromisos ligueros, el conjunto de Iñigo Pérez afrontará su estreno en la Champions League frente al Borussia Dortmund en Alemania.

La afición del Villarreal en Dortmund. / VILLARREAL CF

Por ello, el Villarreal buscará regalar a su afición, en el regreso a La Cerámica, el primer triunfo liguero de la temporada, una victoria que serviría de impulso antes de afrontar una semana marcada por el estreno en Liga de Campeones.