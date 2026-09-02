La afición del Villarreal vuelve a demostrar su fidelidad: ¿cuántos abonados hay y cuál es el aforo tras la reforma de La Cerámica?

La afición del Villarreal CF ha vuelto a responder. A apenas unos días del esperado regreso del equipo a La Cerámica, el club amarillo ha anunciado que ya supera la barrera de los 19.000 abonados para la temporada 2026/2. «Más de 19.000 abonados. Más de 19.000 razones para luchar», celebró la entidad, que agradeció públicamente la fidelidad de los groguets.

Un registro que refuerza el apoyo de la masa social en una temporada especialmente ilusionante con el inicio de la era Iñigo Pérez, el regreso a la Champions y que adquiere todavía más valor después de un verano complejo en las oficinas. El Villarreal contó con alrededor de 19.500 abonados el pasado curso y vuelve a moverse en cifras muy elevadas pese a los numerosos cambios de ubicación que ha provocado la remodelación del estadio.

Además, superar los 19.000 carnés supone acercarse mucho al límite real destinado a abonados ya quea reservar localidades para compromisos de la UEFA, entradas de venta general, afición visitante y otras necesidades organizativas, por lo que el número de socios nunca puede alcanzar la capacidad total del recinto.

Tres aficionados con su pase. / TONI LOSAS

La Cerámica crece hasta los 23.173 espectadores

La otra gran novedad estará en el propio estadio. La Cerámica eleva su aforo hasta los 23.173 espectadores después de las actuaciones realizadas durante los últimos meses. El Villarreal ha aprovechado el verano para seguir modernizando un campo que vuelve a crecer y que presentará importantes novedades cuando los aficionados regresen este sábado.

Las obras no se han limitado a ganar localidades. Uno de los principales objetivos ha sido mejorar la circulación interior, los accesos, la seguridad y la evacuación de los espectadores, con nuevos pasillos de distribución y vomitorios que permitirán ordenar mejor los movimientos de miles de personas antes, durante y después de los encuentros.

El nuevo edificio, eso sí, todavía no están completamente terminados. Entre las actuaciones pendientes se encuentra la finalización de la pasarela vinculada a la nueva zona de vestuarios, dentro de una remodelación que continuará avanzando durante las próximos meses sin impedir que el Submarino pueda regresar ya a su casa.

Además, la zona destinada tradicionalmente a los seguidores desplazados se reorganizará para permitir que convivan un sector para la afición visitante y otro destinado a seguidores locales, aprovechando mejor el espacio disponible y aumentando las posibilidades para la hinchada amarilla.

El estadio, por dentro. / Pau Bellido

Un verano complicado con muchas reubicaciones

Llegar hasta aquí tampoco ha sido sencillo para los aficionados. Las obras han obligado al Villarreal a afrontar un verano especialmente complejo en materia de reubicaciones, ya que numerosos abonados han tenido que cambiar el asiento que ocupaban hasta ahora debido a la nueva configuración de determinadas zonas del estadio.

Pese a las molestias que inevitablemente genera una remodelación de estas dimensiones, la respuesta vuelve a ser prácticamente masiva. El contador por encima de los 19.000 demuestra que la masa social mantiene su respaldo al proyecto.

Las cifras consolidan además el enorme crecimiento experimentado por el Villarreal durante las últimas décadas. En una ciudad de poco más de 50.000 habitantes, llenar prácticamente el cupo de abonados de un estadio con capacidad para 23.173 personas vuelve a dimensionar el arraigo que ha alcanzado el Submarino.

Expectación para descubrir la nueva Cerámica ante el Dépor

El momento más esperado llegará este sábado frente al Deportivo de A Coruña. Después de disputar las tres primeras jornadas de Liga lejos de Vila-real por las obras, el Submarino jugará por fin ante su afición y muchos seguidores descubrirán por primera vez sus nuevas localidades y los cambios realizados durante el verano.

Será también el estreno de Iñigo Pérez como entrenador amarillo en La Cerámica, ingredientes suficientes para que exista una enorme expectación alrededor de una cita que servirá también para comprobar el nuevo aspecto del estadio.

Más de 19.000 abonados para 23.173 localidades. Las obras han cambiado accesos, sectores y asientos, pero hay algo que permanece intacto: la respuesta de una afición que vuelve a estar al lado del Villarreal.