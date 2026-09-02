El análisis del mercado del Villarreal | Un verano de movimientos quirúrgicos y apuesta por la cantera

El Villarreal CF bajó la persiana al mercado de verano con una tranquilidad poco habitual en los últimos años. Sin grandes ventas ni operaciones de última hora y con la columna vertebral intacta, la entidad amarilla ha apostado por la continuidad para afrontar una temporada de máxima exigencia. Pape Gueye fue durante buena parte del verano el nombre que más sonó como posible salida importante, pero con el paso de las semanas su continuidad quedó prácticamente asegurada.

Esta temporada, el Submarino ha conseguido conservar sus principales activos y evitar una reconstrucción de la plantilla, tal y como avanzó el consejero Fernando Roig Negueroles a principio de verano.

Iñigo Pérez dando indicaciones a Gerard Moreno / EFE

Iñigo Pérez, el gran fichaje

El principal cambio está en el banquillo. Iñigo Pérez ha sido, en cierto modo, el gran fichaje. Pese a no ganar en las tres primeras jornadas, el técnico navarro ya ha dejado muestras de su idea con un Villarreal más dominante, agresivo en la presión y ofensivo, al que le ha faltado acierto en las áreas para lograr el primer triunfo.

Maciá y Diatta. / AITOR AGUIRRE

Dos incorporaciones

Péter Gulácsi y Nathan Saliba son los dos únicos fichajes del verano, mientras que Carlos Romero regresa para convertirse en una pieza importante después de dos buenas temporadas cedido en el Espanyol. Tras las salidas de Diego Conde al Betis y Arnau Tenas al Mallorca, el club consideraba prioritario incorporar un portero de experiencia que compitiera con Luiz Júnior. Gulácsi todavía no ha debutado en partido oficial.

La gran inversión ha sido Nathan Saliba, incorporado procedente del Anderlecht por 15 millones de euros. El canadiense llevaba varios mercados en el radar amarillo y aumenta la competencia en un centro del campo en el que también están Pape Gueye y Santi Comesaña. A ellos se suman Carlos Maciá y Alassane Diatta, dos jóvenes en los que el club tiene depositadas muchas expectativas y que han dado el salto definitivo al primer equipo tras las salidas de Parejo y Thomas. También ha regresado Ilias Akhomach después de su cesión en el Rayo Vallecano, donde estuvo precisamente a las órdenes de Iñigo Pérez.

GETAFE (MADRID), 20/08/2026.- El centrocampista del Getafe Ramón Terrats (i) lucha con Vukasin Durdevic, del Partizán, en el partido de play-off de la Liga Conferencia que Getafe CF y Partizán de Belgrado disputan hoy jueves en el Coliseum de Getafe. EFE/Sergio Pérez / SERGIO PÉREZ / EFE

Salidas sin grandes cifras

En el capítulo de salidas tampoco hubo operaciones especialmente importantes. Terrats firmó por el Getafe por 2,5 millones de euros, Kambwala salió cedido al Como con una opción de compra no obligatoria de 10 millones, Álex Forés recaló en el Burgos por alrededor de 400.000 euros y Alfonso Pedraza abandonó el club libre.

La diferencia con la 25/26

Ahí aparece la gran diferencia respecto al verano anterior. En la 2025/26, el Villarreal cerró tres ventas millonarias: Álex Baena al Atlético de Madrid por 42 millones, Yeremy Pino al Crystal Palace por 30 y Thierno Barry al Everton por otros 30 millones. Más de 100 millones de euros que permitieron afrontar las operaciones importantes como las de Mikautadze, Renato Veiga o Alberto Moleiro.

Este verano el escenario ha sido completamente distinto. Sin necesidad de vender a ninguna de sus grandes piezas, el Villarreal ha tocado lo justo y ha mantenido prácticamente intacto un bloque llamado a dar grandes alegrías en Liga, Copa del Rey y Champions.