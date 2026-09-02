Villarreal CF | ¿Qué hay de nuevo, Dépor? El equipo de moda llegará a La Cerámica con Marc Casadó, Giménez... y mucho más

¿Qué hay de nuevo Dépor? Pregunta el Villarreal. "Hola, aquí estamos otra vez". Y vaya si están. El Deportivo de A Coruña ha vuelto como lo que fue, uno de los grandes equipo del siglo en el fútbol español, ganador de una Liga y dos Copas del Rey, además de disputar una semifinal de Champions. Pero después de los años gloriosos llegaron temporadas de barro y de muchas decepciones, con cuatro temporadas consecutivas en Primera Federación. Pero eso ya es agua pasada y los gallegos han recuperado su sitio en la élite del fútbol español. Este sábado, visitarán La Cerámica en un duelo que no se disputa desde el año 2018. ¿Qué pasó en el último duelo? Antes, los fichajes.

Marc Casadó y Giménez completan la plantilla

Marc Casadó y Jose María Giménez, si lo considera Antonio Hidalgo, podrían debutar en La Cerámica el próximo sábado. Son los dos últimos fichajes del Depor para completar un mercado sobresaliente sobre el papel y en un inicio muy ilusionante encomendados a Pierre Aubameyang a sus 37 años, que va a gol por partido. El exentrocampista del FC Barcelona llega cedido con una opción de compra de 30 millones, mientras que el central que estaba en el Atlético de Madrid llega también cedido. Dos piezas que completan los también fichajes mediáticos del delantero gabonés, de Angeliño y de Adama Traoré, además de mantener en plantilla a su mejor jugador y una de las promesas del panorama nacional como Yeremay Hernández.

Qué pasó en el último precedente

En el último encuentro oficial entre ambos, el 12 de mayo de 2018, el Villarreal selló su billete a la Europa League ante un Deportivo deprimido (2-4), que despidió con una triste derrota una etapa de cuatro temporadas en Primera División. Samu Castillejo abrió el marcador en el segundo minuto con un fantástico disparo con la zurda.

Manu Trigueros encarrilo el triunfo a la media hora y Castillejo, el mejor del partido con un doblete, sentenció el encuentro en el 45. Borja Valle, con dos tantos en el 58 y 88, le dio vida al encuentro pero el extremo ruso Cheryshev se encargó de poner el cuarto definitivo. Y así, el Villarreal logró el billete a la Europa League a falta de una jornada, con Calleja como técnico.