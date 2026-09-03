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Los aficionados del Villarreal ya pueden comprar sus entradas para Dortmund. ¿Cuál será el mayor desplazamiento esta Champions?

Todo apunta a que los viajes a Liverpool y Praga serán los de mayor afluencia amarilla en esta edición

Los aficionados del Villarreal ya ocupan las calles de Dortmund.

Los aficionados del Villarreal ya ocupan las calles de Dortmund. / Ismael Mateu

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Aitor Aguirre

Vila-real

El año pasado fue Londres para medirse al Tottenham y este curso será Dortmund para enfrentarse al Borussia. El Villarreal CF volverá a estrenar la Champions a domicilio en un duelo que se disputará el próximo martes a las 21.00 horas, en plenas fiestas de Vila-real. Sí, la Champions ya está aquí.

El club activó ayer la venta de entradas, a un precio de 50 euros, para los aficionados que quieran acompañar al equipo en Signal Iduna Park, un escenario que los groguets conocen bien. El Submarino ya jugó allí el pasado curso en un desplazamiento masivo que reunió a alrededor de 1.200 seguidores amarillos. El encuentro terminó con una dolorosa derrota por 4-0, aunque vivir desde dentro el espectacular ambiente y el imponente Muro Amarillo fue una experiencia difícil de olvidar.

Esta vez se espera una presencia bastante menor. La cercanía del encuentro y el escaso margen para organizar el desplazamiento complican la búsqueda de vuelos y alojamiento. Una de las alternativas más factibles pasa por volar hasta Colonia y desplazarse desde allí hasta Dortmund.

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La afición amarilla tendrá, en cualquier caso, más oportunidades para acompañar al equipo por Europa. Los dos desplazamientos que, a priori, despiertan mayor expectación son la visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool y el viaje a la República Checa para medirse al Slavia de Praga.

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