Rotaciones a la vista: ¿Cuál será la primera alineación de Iñigo en La Cerámica contra el Dépor? ¿Y dónde ver el partido?

Primer tourmalet para el Villarreal CF esta temporada. Los de Iñigo Pérez afrontan cinco partidos en 15 días antes del novedoso parón de tres semanas por selecciones. Un frenazo que a estas alturas no gusta al espectador. A pesar de que el inicio del Submarino no ha sido positivo en cuanto a resultados - dos empates ante Racing y Atlético de Madrid y una derrota contra el Alavés- el equipo ha dado muestras de lo que quiere ser con Iñigo Pérez y este sábado se estrena en La Cerámica, con lo que supone jugar en tu estadio, ante el Deportivo de A Coruña.

La gran pregunta es cómo gestionará la plantilla Iñigo Pérez con el estreno en Champions en Dortmund literalmente a la vuelta de la esquina, el martes y a solo tres días. No parece que el técnico vaya a realizar una revolución en el once, pero sí que podrían entrar varios jugadores que han tenido menos minutos.

¿Cuál podría ser el once?

En portería, Gulácsi continúa esperando su primera gran oportunidad, aunque lo más lógico es que continúe jugando Luiz Junior en Liga. Quizás en Dortmund, con más experiencia en Champions y también en Signal Iduna Park, pueda llegar su turno. El lateral derecho es una de las posiciones que menos extrañaría una modificación, con Freeman apretando con fuerza. Foyth, en una semana con molestias y sin entrenar, apunta a baja segura, por lo que Logan Costa y Pau Navarro suspiran por tener los primeros minutos. Si tienen a Pau Navarro en el Fantasy, no dudes en alinearlo. Renato Veiga, de lo más fiable en este inicio liguero, es indiscituible. En el lateral izquierdo, Carlos Romero lo ha jugado todo y Cardona deberá esperar sus minutos en la segunda parte, salvo sorpresa.

Ilias Akhomach. / VILLARREAL CF

En el centro del campo hay otro futbolista que está llamando a la puerta para estrenar titularidad y no es otro que Carlos Maciá, una de las promesas de la cantera grogueta que da sus primeros pasos con los mayores. En caso de ser titular, Comesaña o Gueye serían los damnificados. Saliba y Diattá tienen menos opciones. Hay para elegir en la medular.

En bandas, Nicolas Pepe es un portento y nada parece indicar que salga del once, con Ilias Akhomach intentando ganarse sus minutos. En la banda izquierda, Buchanan fue titular en Vitoria y Moleiro debería serlo ante el Dépor. En la delantera, Gerard Moreno en casa y en un duelo con mucho dominio, puede ser una de las claves en la zona de tres cuartos. Entre el 7 y Ayoze solo podrá jugar uno. En punta, Mikautadze será el '9' con Oluwaseyi esperando su momento. El sábado, a las 19.30 horas, saldremos de dudas.

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¿Dónde ver el partido?

El partido será será retransmitido a través de LaLiga por Movistar+ (dial 54). Además, las mejores fotos del ambiente y el minuto a minuto podrán seguirlo en Mediterráneo.