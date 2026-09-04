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Aixa Salvador, mejora jugadora de Primera Federación: "Este premio es un orgullo"

La atacante amarilla ha sido galardonada por la AFE tras firmar un excelente curso

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Aitor Aguirre

Castellón

Aixa Salvador fue reconocida como Mejor jugadora de Primera Federación Femenina en la V edición de los Premios AFE. La delantera del Villarreal Femenino recogió el galardón durante la gala celebrada en el Florida Park de Madrid, en una cita que sirvió para poner en valor el rendimiento, el compromiso y la trayectoria de futbolistas de todas las categorías de ámbito nacional. En una temporada en la que el conjunto dirigido por Jordi Ferriols se quedó a las puertas del ascenso, Aixa firmó una gran campaña a nivel personal, disputando 28 encuentros y anotando 16 goles, cifras que la convirtieron en la máxima artillera del equipo groguet y en una de las futbolistas más destacadas de la categoría.

Orgullosa y agradecida

La atacante quiso compartir el reconocimiento con todas las personas que la han acompañado durante el curso. «Este premio es un orgullo por toda la gente que me apoya y que está detrás de mí, pero sobre todo por toda la dedicación que tenemos», explicó tras recoger el galardón. Aixa incidió además en el carácter colectivo de un premio que, pese a llevar su nombre, entiende como consecuencia del trabajo diario de todo el grupo. «No lo habría conseguido sin mis compañeras ni sin el cuerpo técnico», señaló la delantera, agradecida por el apoyo recibido durante una temporada de máxima exigencia.

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Último amistoso

El conjunto de Jordi Ferriols cayó en su último amistoso antes de arrancar el campeonato liguero el próximo 13 de septiembre en la visita ante el Tenerife. Las amarillas cayeron por 4-1 contra unrival de entidad como el Levante. Al margen del resultado, las amarillas deben quedarse con las sensaciones antes de iniciar el curso.

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