¡Alerta en La Cerámica! Confirmado el colegiado que dirigirá el Villarreal-Deportivo

La relación entre el Villarreal CF y Jesús Gil Manzano ha estado marcada por la polémica durante los últimos años. Uno de los primeros grandes desencuentros se produjo en un Villarreal-Real Madrid disputado en 2017, cuando el colegiado señaló una pena máxima por unas manos involuntarias de Bruno Soriano y, poco antes, había dejado sin castigo una acción similar de Marcelo en el área contraria. Después del encuentro, Fernando Roig se mostró muy crítico con su actuación y, desde entonces, el nombre del árbitro extremeño ha quedado inevitablemente ligado a algunos de los episodios más controvertidos vividos por el Submarino.

Ahora, la RFEF ha designado a Gil Manzano para dirigir el primer encuentro de la temporada del Villarreal en el Estadio de la Cerámica, mañana sábado a las 21.00 horas frente al Deportivo de La Coruña.

Gil Manzano ha arbitrado al Submarino amarillo en 34 ocasiones, cuatro de ellas en la Copa del Rey y las restantes en el campeonato liguero. En el torneo copero, las estadísticas resultan favorables para el conjunto amarillo con tres triunfos y una derrota, aunque entre esos precedentes también aparece una de las acciones más recordadas por la afición. Fue precisamente frente al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, cuando ambos conjuntos quedaron emparejados en los octavos de final de la Copa del Rey. En una eliminatoria a partido único, Gil Manzano no señaló un posible penalti de Militao sobre Morales en el minuto 85. En la acción inmediatamente posterior, el Real Madrid lanzó una contra que terminó con el gol de Ceballos que sentenció al Submarino (2-3).

Gil Manzano en un Villarreal-Betis. / Agencias

En LaLiga, los números presentan un equilibrio mucho mayor. Teniendo en cuenta las altas posiciones que el Villarreal ha ocupado habitualmente durante las últimas temporadas, llama la atención que el balance con el colegiado extremeño resulte tan igualado. Con Gil Manzano sobre el césped, el Submarino ha conseguido 11 victorias, 10 empates y nueve derrotas.

La última polémica, en el derbi

El último encuentro del Villarreal dirigido por Gil Manzano tuvo lugar la pasada temporada en el Estadio de la Cerámica frente al Valencia CF. El duelo terminó con victoria 'grogueta', aunque volvió a estar acompañado por varias decisiones arbitrales discutidas. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Javi Guerra pisó a Nicolas Pépé dentro del área en una acción que ni Gil Manzano ni el VAR consideraron merecedora de penalti. Posteriormente, el futbolista valencianista impactó con el codo sobre la cabeza del atacante amarillo, provocándole una brecha, en otra jugada que tampoco fue señalada como falta.

La intervención del VAR volvió a resultar decisiva posteriormente. Desde la sala VOR reclamaron la presencia del colegiado ante el monitor en dos acciones de penalti: una sobre Ramazani favorable al Valencia y otra por una mano del propio jugador valencianista al cortar con el brazo un centro de Nicolas Pépé. Tras revisar esta última acción, Gil Manzano terminó señalando la pena máxima a favor del Villarreal.

La actuación arbitral dejó también una imagen significativa después del encuentro. Marcelino García Toral evitó valorar públicamente el arbitraje en rueda de prensa y respondió a las preguntas realizando únicamente un gesto con el brazo mientras se tapaba la boca.

Marcelino, tras ser preguntado por el arbitraje. / LALIGA

Un reencuentro con muchos precedentes

Gil Manzano regresará así este sábado a La Cerámica en un partido especialmente señalado para el Villarreal, que vuelve a jugar ante su afición después de iniciar el campeonato con tres jornadas consecutivas a domicilio. Más allá de las estadísticas, su designación recupera inevitablemente una larga lista de precedentes y controversias que permanecen en la memoria del entorno amarillo.