Fernando Roig, un milagro de 30 años en el Villarreal CF: ¿Superará a Santiago Bernabéu?

Hace 30 años, los teléfonos móviles todavía eran un lujo para unos pocos, internet apenas empezaba a entrar en los hogares españoles y José María Aznar acababa de llegar a La Moncloa. El Villarreal CF era entonces un modesto equipo de Segunda División de una localidad de apenas 50.000 habitantes que difícilmente podía imaginarse codeándose algún día con los gigantes de Europa. Hasta que apareció Fernando Roig. Llegó al club y lanzó una promesa que muchos recibieron con incredulidad: llevar al Villarreal a Primera División «a dos años vista». No necesitó tanto. En apenas una temporada consiguió el ascenso y abrió una historia que, vista tres décadas después, roza lo extraordinario.

Después llegaron retos todavía mayores. Cuando el Villarreal alcanzó por primera vez la Champions en 2005, Roig sostuvo que el equipo no iba simplemente a participar, sino a competir. Y compitió hasta rozar lo inimaginable. El Submarino alcanzó las semifinales en su debut y se quedó a un penalti de Riquelme de forzar la prórroga ante el Arsenal y seguir soñando con la gran final.

Roig, manteado tras el ascenso en Compostela. / VILLARREAL CF

Su legado

Roig cumple ahora 30 temporadas al frente del Villarreal CF convertido en uno de los grandes responsables de un proyecto difícilmente comparable en el fútbol europeo con una localidad de poco más de 53.000 habitantes. Un club que pasó de mirar hacia Primera a mirar de frente a Manchester United, Bayern de Múnich, Juventus, Arsenal, Inter o Liverpool.

El dirigente valenciano se convirtió en mayo de 1997 en el máximo accionista del club y construyó un modelo con unos pilares que apenas han variado con el paso del tiempo: equilibrio económico, estabilidad, cultura del esfuerzo, apuesta por la cantera e inversión constante en infraestructuras, con el añorado José Manuel Llaneza como mano derecha.

La primera recompensa fue el ascenso a Primera. Después llegó la consolidación entre los mejores, Europa y una dimensión internacional que parecía reservada para entidades de mayor prestigio.

En 2006, el Villarreal se situó entre los cuatro mejores equipos del continente en su primera participación en la Champions. Dos años después fue subcampeón de Liga. El Submarino rozó una y otra vez su primera final europea hasta que el premio llegó en Gdansk en 2021. Tras 22 penaltis ante el Manchester United, el Villarreal levantó la Europa League y Fernando Roig pudo celebrar el primer gran título de la historia del club.

Y todavía quedaba otra gesta. Un año después, el Submarino eliminó a Juventus y Bayern de Múnich para alcanzar por segunda vez las semifinales de la Champions. En 2023 celebró su centenario y ahora ha conseguido otro hito: disputar la máxima competición continental durante dos temporadas consecutivas.

Roig, en La Cerámica. / VILLARREAL CF

El más longevo de las grandes

La estabilidad del proyecto también se refleja en el despacho presidencial. Fernando Roig se sitúa como el presidente en activo más longevo entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas y está a solo cinco años de superar a Santiago Bernabéu, el primero en el ránking. Por detrás aparece Ángel Torres, que acumula 25 temporadas al frente del Getafe, mientras que Enrique Cerezo suma 24 como presidente del Atlético de Madrid. También alcanza las 24 Florentino Pérez en el Real Madrid, aunque repartidas en dos etapas distintas. En Italia, Claudio Lotito cumple 23 temporadas al frente de la Lazio y Aurelio De Laurentiis alcanza también las 23 con el Nápoles. Y así, el presidente groguet quiere seguir haciendo historia.