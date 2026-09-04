La crónica: Un misil de César Bonafé dicta la sentencia a favor del Villarreal B (2-1)

El Villarreal B sumó un trabajado triunfo para firmar un seis de seis puntos tras imponerse por un ajustado 2-1 al Algeciras. Desde el pitido inicial en el Mini Estadi, quedó patente que el duelo no sería un camino de rosas para el conjunto local, que se topó con un oponente incómodo, peleón y con las ideas muy claras. La intensa presión alta ejercida por la escuadra andaluza ahogó la salida de balón de los amarillos, generándoles serios y constantes problemas en la construcción de su juego asociativo.

Apenas arrancado el choque, Nico Baratucci dio el primer aviso local con un disparo atajado por el guardameta rival, una acción que encontró réplica inmediata en las botas de Fran Carmona para los visitantes, anticipando la tremenda batalla táctica y el intercambio de golpes que marcaría el desarrollo de los noventa minutos de juego.

Pegada, zozobra y tablas al descanso

A pesar de la incomodidad, el filial groguet tiró de pegada y verticalidad. En el minuto 21, una fantástica combinación colectiva permitió a Thiam Cheikh filtrar un pase milimétrico hacia la posición de Albert García, quien con un trallazo seco e inapelable batió al guardameta visitante para inaugurar el luminoso. Este acierto supuso el 1-0 y el tercer gol en dos partidos para el inspirado ariete catalán.

Sin embargo, los pupilos dirigidos de forma interina por Edgar Chumillas debido a la sanción de David Albelda sufrieron en demasía ante las transiciones ofensivas del Algeciras. La figura del portero ucraniano Yakiv Kinareykin emergió de forma colosal con dos intervenciones antológicas para salvar los muebles, pero al borde del descanso, un penalti por mano de Eneko Ortiz certificado por el VAR permitió al veterano Juanma García establecer el 1-1 desde los once metros en el descuento.

Batalla física, expulsiones y el VAR

La reanudación mantuvo el mismo guion de asfixia y escasez de fluidez en la medular del Villarreal B, que apenas inquietaba mediante tímidos remates de Joselillo Gaitán y Pablo Pascual. Las cosas se complicaron todavía más cuando el atacante argentino Facundo Viveros recibió la tarjeta roja directa en el minuto 70 tras revisarse en el monitor un supuesto codazo a un defensor.

La inferioridad numérica local duró poco, ya que cinco minutos después el zaguero visitante Fran Carmona vio la segunda cartulina amarilla por frenar con un manotazo al incansable Albert García. Aquella falta en la frontal del área, que equilibraba las fuerzas sobre el terreno de juego, terminaría convirtiéndose en la jugada que cambió por completo el destino del partido y desató la euforia de la afición local.

El obús definitivo y la mirada en Huesca

Corría el minuto 79 cuando el centrocampista César Bonafé se plantó frente al esférico para ejecutar el libre directo. Con una confianza tremenda, el canterano conectó un auténtico misil teledirigido que superó la barrera y se coló con una violencia espectacular en las mallas de la portería andaluza. El soberbio zapatazo firmó el 2-1 definitivo y premió el ejercicio de resistencia de un filial que supo sufrir en los instantes finales para amarrar tres puntos de oro.

Con esta inyección de moral y la racha inmaculada a buen recaudo, el Villarreal B ya prepara su próximo gran desafío liguero, el cual tendrá lugar el domingo 13 en el siempre exigente estadio de El Alcoraz, donde se medirá a la SD Huesca a partir de las 12:00 horas.