La previa | El Villarreal B, a por el seis de seis contra el Algeciras
El equipo de David Albelda disputa esta noche (19.00 horas)su primer partido en casa tras el debut con victoria in-extremis
El Villarreal CF B afronta un compromiso vital con el objetivo de hacerse fuerte en el Mini Estadi. Tras arrancar la competición con una valiosa victoria a domicilio por 1-2 en el campo del Rayo Majadahonda, el filial amarillo se estrena esta tarde ante su afición a las 19:00 horas. La consigna en el vestuario es clara: sumar tres nuevos puntos en casa para consolidarse en la zona alta de la clasificación desde el inicio, en lo que se prevé como una temporada muy dura y exigente para el joven plantel de la Plana Baixa.
En frente estará el Algeciras CF, un bloque bien armado y diseñado específicamente para luchar por el ascenso. El conjunto del Campo de Gibraltar llega a tierras castellonenses con la necesidad imperiosa de puntuar tras haber tropezado de forma inesperada en su feudo en la primera jornada, donde cayeron derrotados por un contundente 1-3 ante el FC Cartagena. Esta circunstancia convierte a los andaluces en un visitante sumamente peligroso, ya que viajarán con el orgullo herido y la obligación de enmendar su mal inicio liguero.
Novedades en el banquillo
El técnico local, David Albelda, no podrá sentarse en el banquillo debido a que arrastra su segundo y último partido de sanción. A pesar de su ausencia en la banda, el preparador valenciano celebra una gran noticia para la confección del equipo: recupera al central alicantino Álvaro García y al extremo malagueño Joselillo Gaitán. Ambos futbolistas se perdieron el debut en Majadahonda por sanción y aportan ahora un salto cualitativo enorme a la convocatoria, presentándose como piezas clave para contrarrestar el potencial físico del cuadro algecirasense.
Apuesta bloque ganador
Con estas novedades sobre la mesa, la pizarra del filial groguet ya perfila su alineación para buscar la victoria. El posible once inicial estaría formado por el guardameta ucraniano Yakiv Kinareykin bajo palos; una línea defensiva compuesta por Jan Encuentra, Enric Pujol, el retornado Álvaro García y Eneko Ortiz; la sala de máquinas y las bandas estarían cubiertas por Nizar, Pablo Pascual, Cheikh Thiam y el propio Joselillo Gaitán; mientras que la responsabilidad del gol recaerá en la punta de ataque sobre la dupla conformada por Albert García y Nico Baratucci.
De esta forma, el conjunto de David Albelda, en una plantilla muy renovada, buscará empezar fuerte en el Mini, estadio muy incómodo para los rivales.
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