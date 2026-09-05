El Borussia Dortmund muestra dos caras y tira de épica ante el Hoffenheim antes de recibir al Villarreal en Champions (2-3)

El Borussia Dortmund firmó una épica remontada contra el Hoffenheim (2-3) en la segunda jornada de la Bundesliga, antes de recibir al Villarreal el próximo martes en Signal Iduna Park en la primera jornada de la fase de Liga de Champions League.

Avdullahu adelantó a los locales justo antes del descanso. Un mazazo que fue doble en el minuto 53 con el tanto del germano Tim Lemperle. Parecía que los amarillos se irían de vacío porque estaban realizando un partido muy decepcionante, pero en media hora demostraron el potencial que tienen.

Fabio Silva, Jobe Bellingham y Guirassi. / AGENCIAS

El guineano Serhoy Guirassy, el delantero referente del Dortmund, recortó distancias en el 61 definiendo de maravilla con una suave vaselina tras un pase de Anton que fue medio gol. Cinco minutos después, el ex de Las Palmas Fabio Silva igualó el encuentro con un fantástico remate cruzado con la zurda.

En el tramo final, la fortuna se alió con los visitantes y Hajdari se metió el gol en propia puerta tras un centro envenenado. El Dortmund suma seis de seis tras debutar con triunfo por 2-0 contra el Hamburgo y llega al martes con la moral por las nubes.