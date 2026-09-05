La crónica del Villarreal-Dépor | No hay manera de arrancar (2-3)

No hay manera de arrancar para el Villarreal CF de Iñigo Pérez. El Submarino se adelantó dos veces ante un Dépor que hizo su partido a la perfección, pero fue incapaz de controlar el encuentro cuando más lo necesitaba y acabó metido en una ruleta rusa que salió cruz, pagando muy caros sus errores.

Tras el 2-1, los gallegos encontraron el empate y, en el 87, un despiste de Cardona dejó vía libre a Aubameyang para completar una remontada de las que tocan la patata. La Cerámica terminó muy cabreada, pitando al equipo y a Luiz Júnior. Ocho goles encajados y mucho que mejorar para cambiar la situación.

Y eso que todo invitaba a pensar en una noche muy distinta. La Cerámica echaba de menos a su equipo y el Villarreal añoraba volver a casa. Había hambre de fútbol y curiosidad por conocer el primer once de Iñigo Pérez ante su gente. El final fue bien distinto.

Todos esperaban alguna rotación ante el inminente estreno en Champions, pero pocos imaginaban una revolución. Guardó bien el secreto el navarro. Logan Costa hizo de Foyth, Cardona ocupó el lugar de Carlos Romero, fuera por molestias, Freeman dio descanso a Mouriño y Nathan Saliba debutó de amarillo... y directamente al once. Arriba, Gerard y Ayoze formaron una pareja poco habitual. Calidad por raudales. No tanto físico.

El Dépor se presentó sin complejos, como uno de los nueve clubs que saben lo que es ganar una Liga, aunque ha llovido desde la 1999/00. Y desde el inicio dejó claro que no había llegado a La Cerámica de turismo.

Sobre el césped, nadie quería enseñar sus cartas. Un regate de Pépé animó al personal. El Dépor respondió con Tsongo, que dejó atrás a Logan antes de hacerse un lío. Iñigo reclamaba más presión y precisión. Perdón por la semejanza. El Submarino no andaba fino y el partido no parecía el de un recién ascendido ante un Champions. Hasta que llegó la pegada.

Pepe celebra el 1-0. / Manolo Nebot

Al borde del minuto 20, Ayoze recibió, se giró y vio por el retrovisor a Pépé. El envío fue bueno y desconcertó a Leo Román. Salió, retrocedió y, cuando se dio cuenta, estaba sacando el balón de la portería. Buena definición con rosca. Todo lo que no había entrado en Mendizorroza, a la primera, para dentro. Cosas del fútbol.

El 1-0 espoleó a los del norte. Amatucci y Mario Soriano dominaban el centro del campo y buscando constantemente a un Aubameyang en estado de gracia. El gabonés avisó con un remate que rozó el palo. En el 38 llegó el castigo. El gabonés encontró el espacio entre Logan y Freeman, sirvió atrás y Luismi remató de maravilla con la derecha. Las sensaciones no eran para nada buenas.

Segunda parte

El Villarreal metió una marcha más en el inicio. Moleiro perdonó el 2-1 tras un gran pase de Gerard y Pepe perdonaba otra clarísima. El balón, al fin, se instalaba en el campo del Dépor. Pape Gueye marcó el segundo tras una falta pero Jesús Gil Manzano lo anuló por invasión en la barrera. Cosas del fútbol moderno.

Mikautadze, Buchanan y Comesaña revolucionaron el partido y el 2-1 llegó de la forma más extraña. Centro sin peligro de Gerard y espectacular remate de Traoré en propia puerta. Tres minutos de alegría. Zakaria igualó en un tiro al palo corto y con el partido en una ruleta rusa, Aubameyang olió la sangre y aprovechó un despiste para mandar a la lona al Submarino. No hay manera.