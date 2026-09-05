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En directo: Villarreal-Dépor | El Submarino vuelve a casa en busca del primer triunfo de la era Iñigo

El conjunto amarillo suma dos puntos en las tres primeras jornadas y recibe al equipo animador del mercado de fichajes, con un Aubameyang

VILA-REAL. ENTRENAMIENTO VILLARREAL CF

VILA-REAL. ENTRENAMIENTO VILLARREAL CF / MANOLO NEBOT ROCHERA / MED

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Aitor Aguirre

David Oliver

Vila-real

El Villarreal CF afronta el primer partido del curso en La Cerámica con el único objetivo de sumar la primera victoria de la era Iñigo. Los amarillos reciben a un Deportivo de A Coruña al alza tras ganar al Valencia y cerrar el mercado con los fichajes de Marc Casadó y Giménez. El Submarino, tras los empates ante el Racing y Atlético y la derrota contra el Alavés, necesita cambiar la dinámica junto a su afición y refrender las buenas sensaciones en varios de los partidos en victorias. Foyth es baja por lesión.

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