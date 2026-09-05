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En directo: Villarreal-Dépor | El Submarino vuelve a casa en busca del primer triunfo de la era Iñigo
El conjunto amarillo suma dos puntos en las tres primeras jornadas y recibe al equipo animador del mercado de fichajes, con un Aubameyang
El Villarreal CF afronta el primer partido del curso en La Cerámica con el único objetivo de sumar la primera victoria de la era Iñigo. Los amarillos reciben a un Deportivo de A Coruña al alza tras ganar al Valencia y cerrar el mercado con los fichajes de Marc Casadó y Giménez. El Submarino, tras los empates ante el Racing y Atlético y la derrota contra el Alavés, necesita cambiar la dinámica junto a su afición y refrender las buenas sensaciones en varios de los partidos en victorias. Foyth es baja por lesión.
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FOYTH BAJA POR LESIÓN | Iñigo confirmó la baja de Foyth por molestias, pero no es nada grave. Pau parte como favorito para ser titular.
ESTA ES LA PREVIA DEL PARTIDAZO ENTRE EL VILLARREAL Y EL DÉPOR | Aquí puede leer todos los detalles de la previa del partido.
EL BORUSSIA DORMUND HA GANADO ANTES DE ENFRENTARSE AL SUBMARINO | Remontada épica contra el Hoffenheim por 2-3. Aquí puede leer la noticia.
QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO DUELO ENTRE AMBOS | Han pasado 8 años y el Submarino se clasificó a la Europa League ganando 2-4 en Riazor.
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