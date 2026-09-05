Iñigo Pérez: "No me hubiera ido contento ni ganando"

El comienzo liguero del Submarino no ha sido el deseado. Tras la dolorosa derrota ante el Deportivo (2-3), el técnico del Villarreal, Iñigo Pérez comentó en rueda de prensa que el acierto en las áreas “nos ha lastrado mucho”, si bien precisó que, pese a los errores puntuales, “no me hubiera ido contento ni ganando el partido”.

“Hay que mirar hacia adentro y corregir cosas. Nos ha faltado algo que yo como entrenador busco”, dijo el navarro, que calificó el arranque de competición del Villarreal, con dos puntos de doce posibles, como “muy malo”.

“No hay que esconder las verdades. Tenemos dolor y es irritante. Este inicio de temporada nos da alguna alarma que debemos afrontar de manera urgente”, explicó el preparador del Villarreal, que reiteró que sus sensaciones “no fueron buenas” ni con el marcador a favor.

“Me hubiera ido igual de intranquilo con la victoria”, apostilló el técnico, que se mostró convencido de que los jugadores sabrán aparcar este mal inicio liguero para dar su mejor versión en la Liga de Campeones este martes ante el Borussia Dortmund.

EL MÍSTER RIVAL El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, calificó de “brutal” la victoria lograda por su equipo ante el Villarreal, un rival al que definió como “complicadísimo”. El técnico aseguró que el partido tuvo dos partes claramente diferenciadas y que el Deportivo supo reaccionar bien al gol inicial del Villarreal. “Tras su gol hemos estado mejor, con más balón y más presencia. En la segunda nos hemos hundido en exceso, pero hemos estado siempre en el partido y hemos sido capaces de darle la vuelta”, explicó. “Hay que darle valor a la victoria”, dijo Hidalgo, que destacó la importancia que para su equipo tiene disponer de “talento y pegada”.