Así fue el gran estreno de Nathan Saliba en el Villarreal... con un inédito hito en las cinco grandes Ligas de Europa

La derrota ante el Deportivo de A Coruña dejó poco espacio para las sonrisas en La Cerámica, pero también una imagen para la historia. El Villarreal se convirtió en el primer equipo de las cinco grandes ligas europeas que alinea simultáneamente a tres futbolistas canadienses. Nathan Saliba, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi compartieron césped desde el minuto 77, cuando el delantero sustituyó a Gerard Moreno. Buchanan había entrado en el 62 y Saliba había sido una de las grandes sorpresas del once inicial de Iñigo Pérez.

El hito completó además una noche muy especial para Nathan Saliba. El centrocampista recibió la confianza de Iñigo para estrenarse directamente como titular. Y no le pesó el escenario. Todo lo contrario. Jugó los 90 minutos, aportó energía, orden y personalidad en la medular y fue uno de los futbolistas amarillos que mejor sostuvo al equipo durante diferentes fases del encuentro, incluso regalando un gol a Pepe que mandó arriba. Criterio con balón y muy físico.

Saliba, ante el Dépor. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Saliba dejó detalles de lo que puede aportar al nuevo Villarreal. Robó, fue agresivo en los duelos, apareció en zonas de presión y tampoco tuvo miedo a soltarse para llegar al área rival. Sus números reforzaron las sensaciones: estuvo entre los jugadores más destacados del encuentro, con una valoración de 7,6, únicamente por detrás de Pépé entre los amarillos. Además, diferentes registros del partido le atribuyen cinco entradas y nueve duelos ganados, cifras que reflejan su actividad constante en el centro del campo.

Los números respaldaron las sensaciones. Saliba completó 67 de sus 73 pases, un 92% de acierto, y lo hizo además sin esconderse: en campo rival conectó 46 de 51 entregas, con un notable 90% de precisión. También acertó tres de sus cuatro desplazamientos largos y generó un pase clave, con 0,14 de asistencias esperadas.

Pero donde más destacó fue en su despliegue. Firmó 12 contribuciones defensivas, con cinco entradas, tres intercepciones, tres despejes y un disparo bloqueado. Ganó siete de sus diez duelos por el suelo y tres de los cuatro aéreos. Un estreno de mucho kilometraje que mostró buena parte de las cualidades por las que el Villarreal apostó por él.

Una fotografía inédita en Europa

Su estreno permitió también completar una fotografía inédita. Buchanan ingresó en el minuto 62 y Tani lo hizo en el 77. Desde ese momento, tres internacionales canadienses defendieron al mismo tiempo la camiseta del Villarreal, algo que nunca había sucedido anteriormente en un mismo club dentro de las cinco grandes ligas europeas.

Una conexión con Canadá que el Villarreal lleva tiempo reforzando y que ahora alcanza una nueva dimensión. Buchanan, Tani y Saliba no solo comparten selección: desde este sábado comparten también un pequeño lugar en la historia del fútbol europeo.

La noche acabó torcida para el Submarino, pero para Saliba dejó una conclusión mucho más positiva. Primer partido, primera titularidad y la sensación de que Iñigo Pérez tiene otro centrocampista preparado para competir desde ya.