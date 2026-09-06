Las notas Villarreal en la inexplicable derrota ante el Dépor con varios suspensos: Vota al mejor

No pudo ser. El estreno del Villarreal en casa en la 26/27 acabó de la peor forma posible. En el 76', el Submarino marcaba el 2-1 pero los últimos 15 minutos fueron terroríficos y los goles de Zakaria y Aubameyang, en un duelo ya totalmente alocado, condenaron a los amarillos.

Auba, en el momento del 2-3. / TONI LOSAS

El mejor

Pepe | 8 | Fue el mayor peligro del Villarreal. Marcó un golazo y desbordó por derecha. Perdonó una clara y acabó cansado y desquiciado, como gran todo el equipo.

Luiz Júnior | 4 |

Al portero brasileño no le sale absolutamente nada. El Dépor remató tres veces y todas fueron gol. Lento en el empate, recibió pitos de la grada en el tramo final.

Freeman | 5 |

El lateral derecho, en su primera titularidad, fue poderoso físicamente y de lo mejor del Submarino en defensa. Aun así, no llegó en los dos últimos goles del Dépor.

Logan Costa | 4 |

Lleva muchísimo tiempo sin jugar con regularidad y se notó. No anduvo rápido al espacio y sufrió con Aubameyang. Logan Costa fue muy importante en la 24/25 pero está lejos de su mejor versión.

Renato Veiga | 5 |

Sin Foyth, era el líder indiscutible de la zaga. Salida de balón y buen juego aéreo, pero acabó metido en la ruleta rusa, sin ser capaz tampoco de aportar calma a la línea defensiva.

Cardona | 4 |

No aprovechó su primera titularidad y salió en la foto del 2-3, tras un pase de Ilias que no vio y acabó en el gol de la victoria de Aubameyang. No reaccionó a la desconexión.

Pape Gueye |5 |

Le falta para ser el Pape dominante del pasado curso. Sufrió en la faceta defensiva cuando el Dépor tuvo posesión, especialmente sufrió con Mario Soriano y no llegó a tapar a Luismi en el 1-1.

Saliba |7 |

Su estreno fue una de las grandes noticias del partido. Robó, dirigió y se incorporó con mucho peligro. Apunta muy buenas maneras.

Moleiro |5 |

Es tan bueno que la mínima la puede enchufar, pero se espera más impacto en el juego en un jugador de tanta calidad. Perdonó una clarísima.

Gerard | 6 |

Generó y dividió en su zona preferida. Quizás le faltaron más desmarques de sus compañeros y mayor punch. Un partido normal de Gerard es mejor que muchos de otros futbolistas.

Ayoze | 6 |

Excelente asistencia a Pepe y combinaciones entre líneas. Escasas ocasiones para ser el delantero referencia. Aportó, eso sí, mucha movilidad.

Villarreal - Deportivo. / Kai Forsterling / EFE

También jugaron

Buchanan | 5 | Ya parece extremo izquierdo a todos los efectos. Sin la velocidad y el desborde que en derecha.

Comesaña | 5 | Entró bien al partido pero acabó contagiado de la ruleta rusa en la que se convirtió el duelo.

Mikautadze | 6 | Se le vio activo y con ganas, pero no tuvo realmente ninguna oportunidad. Ni logró generarla ni le llegaron balones peligrosos.

Oluwaseyi | 6 | No tocó balón prácticamente y no se le puede evaluar.

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Ilias | 6 | El pase atrás que acabó en el gol del Dépor en el malententendido con Cardona. Por izquierda, poco aportó.