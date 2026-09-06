Las notas Villarreal en la inexplicable derrota ante el Dépor con varios suspensos: Vota al mejor
El Submarino no retuvo el 2-1 y sufrió un mazazo importante en el primer partido en casa de la temporada
No pudo ser. El estreno del Villarreal en casa en la 26/27 acabó de la peor forma posible. En el 76', el Submarino marcaba el 2-1 pero los últimos 15 minutos fueron terroríficos y los goles de Zakaria y Aubameyang, en un duelo ya totalmente alocado, condenaron a los amarillos.
El mejor
Pepe | 8 | Fue el mayor peligro del Villarreal. Marcó un golazo y desbordó por derecha. Perdonó una clara y acabó cansado y desquiciado, como gran todo el equipo.
Luiz Júnior | 4 |
Al portero brasileño no le sale absolutamente nada. El Dépor remató tres veces y todas fueron gol. Lento en el empate, recibió pitos de la grada en el tramo final.
Freeman | 5 |
El lateral derecho, en su primera titularidad, fue poderoso físicamente y de lo mejor del Submarino en defensa. Aun así, no llegó en los dos últimos goles del Dépor.
Logan Costa | 4 |
Lleva muchísimo tiempo sin jugar con regularidad y se notó. No anduvo rápido al espacio y sufrió con Aubameyang. Logan Costa fue muy importante en la 24/25 pero está lejos de su mejor versión.
Renato Veiga | 5 |
Sin Foyth, era el líder indiscutible de la zaga. Salida de balón y buen juego aéreo, pero acabó metido en la ruleta rusa, sin ser capaz tampoco de aportar calma a la línea defensiva.
Cardona | 4 |
No aprovechó su primera titularidad y salió en la foto del 2-3, tras un pase de Ilias que no vio y acabó en el gol de la victoria de Aubameyang. No reaccionó a la desconexión.
Pape Gueye |5 |
Le falta para ser el Pape dominante del pasado curso. Sufrió en la faceta defensiva cuando el Dépor tuvo posesión, especialmente sufrió con Mario Soriano y no llegó a tapar a Luismi en el 1-1.
Saliba |7 |
Su estreno fue una de las grandes noticias del partido. Robó, dirigió y se incorporó con mucho peligro. Apunta muy buenas maneras.
Moleiro |5 |
Es tan bueno que la mínima la puede enchufar, pero se espera más impacto en el juego en un jugador de tanta calidad. Perdonó una clarísima.
Gerard | 6 |
Generó y dividió en su zona preferida. Quizás le faltaron más desmarques de sus compañeros y mayor punch. Un partido normal de Gerard es mejor que muchos de otros futbolistas.
Ayoze | 6 |
Excelente asistencia a Pepe y combinaciones entre líneas. Escasas ocasiones para ser el delantero referencia. Aportó, eso sí, mucha movilidad.
También jugaron
Buchanan | 5 | Ya parece extremo izquierdo a todos los efectos. Sin la velocidad y el desborde que en derecha.
Comesaña | 5 | Entró bien al partido pero acabó contagiado de la ruleta rusa en la que se convirtió el duelo.
Mikautadze | 6 | Se le vio activo y con ganas, pero no tuvo realmente ninguna oportunidad. Ni logró generarla ni le llegaron balones peligrosos.
Oluwaseyi | 6 | No tocó balón prácticamente y no se le puede evaluar.
Ilias | 6 | El pase atrás que acabó en el gol del Dépor en el malententendido con Cardona. Por izquierda, poco aportó.
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