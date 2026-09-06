Al Villarreal le hacen muchísimo daño con muy poco... ¡8 goles en contra en 12 remates a puerta!

El Villarreal CF no ha tenido un inicio nada sencillo en la era Iñigo Pérez a pesar de que la pretemporada fue muy ilusionante y dejó sensaciones muy positivas. Sin embargo, al menos en cuanto a resultados, el arranque de competición ha sido opuesto. Tras la derrota ante el Dépor, los amarillos suman solo 2 puntos de 12 posibles, firmando el peor arranque liguero igualado con los de las campañas 2002/03, 2005/06 y 2009/10. El dato positivo, eso sí, es que un ilustre del banquillo groguet como Manuel Pellegrini tampoco ganó en ninguno de sus tres primeros encuentros oficiales con el Submarino y acabó haciendo historia.

La realidad es que el cambio de proceso está costando a una plantilla habituada a jugar de otra forma y que está cometiendo demasiados errores en ambas áreas, donde se cuecen las habas. En ataque, el Submarino ha perdonado muchísimas oportunidades, especialmente en los partidos contra el Atlético de Madrid y el Alavés. En defensa, el equipo no ha estado firme y ha cometido demasiados errores que los rivales han penalizado al máximo. Además de no controlar los encuentros en momentos clave, como ante el Dépor en la segunda parte.

Una estadística demoledora

Si hay una estadística demoledora es la de los goles encajados. El Submarino ha recibido ocho tantos en tan solo 12 remates a puerta con un porcentaje de 0.66 por ciento apróximadamente. Es decir, necesitas marcar tres para ganar. Con Luiz Júnior en el punto de mira, el brasileño no está transmitiendo esa seguridad bajo los palos y en el tramo final ante el Dépor recibió pitos de la afición, con Gulácsi esperando su oportunidad.

En el estreno, el Racing disparó tres veces, pero lo cierto es que poco pudo hacer, con un tanto de penalti y otro latigazo de Sergio Martínez. Contra el Atlético de Madrid, con 1-2 y con uno más, el sistema defensivo dejó un hueco que aprovechó Simeone para encarar a Junior. El balón no era esquivado e intentó pararla con el pie, parable. Cuatro veces dispararon entre los tres palos los rojiblancos.

Frente al Alavés, poco pudo hacer ante el gol, fallo también del sistema defensivo con Romero y Foyth dejando libres a sus marcas. Y el colmo llegó ante el Dépor, con un 3 de 3 demoledor para los gallegos. En el gol de Luismi, la zaga está muy pasiva y Gueye no encima a Luismi, que ejecuta a la perfección. Ya con 2-1, el gol de Eddahchouri, un zurdazo al palo corto, se coló en la portería a pesar de que Júnior tocó el balón. Y el 2-3, tras un pase atrás de Ilias que Cardona no vio, Aubameyang encaró y definió. Un aspecto a resolver los próximos partidos contra el Borussia Dortmund, en el estreno en Champions y ante el Betis.