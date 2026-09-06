Lo que no se vio del Villarreal-Dépor | Un bonito homenaje en el inicio y un final amargo con pitos

La Cerámica volvió a latir ayer después de varios meses de espera. El Villarreal regresó a su hogar para disputar el primer partido de la temporada ante su afición y Vila-real respondió como en las grandes ocasiones... pero con final fatídico. La coincidencia con las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia convirtió la jornada en algo más que fútbol. Desde el mediodía, las peñas fueron llenándose de aficionados que alargaron la sobremesa antes de emprender el camino hacia el estadio.

El ambiente creció conforme avanzó la tarde. Villarreal Fans protagonizó un corteo rumbo a La Cerámica y el amarillo fue ganando terreno en unas calles que ya respiraban fiesta. Después de tres jornadas consecutivas lejos de casa, había ganas de volver.

Galería | La afición del Villarreal, con ganas en el primer partido en La Cerámica / TONI LOSAS

Fan Zone...

La Fan Zone abrió a partir de las 19.00 horas con actividades para todas las edades, mientras La Era del Pez, formación nacida en Vila-real, puso la música con la primera actuación de la nueva edición del Groc Talent. La peña Submarí Groc fue además la agrupación protagonista de la jornada y tuvo su particular reconocimiento al fotografiarse con el once inicial del Villarreal antes del encuentro.

La reformada Cerámica

También fue una noche de estreno para muchos abonados. Las obras del verano obligaron a numerosas reubicaciones y buena parte de los aficionados ocuparon por primera vez sus nuevos asientos. El regreso sirvió para comprobar cómo ha quedado La Cerámica tras las últimas actuaciones, con nuevos vomitorios, mejoras en los accesos y una redistribución de varias zonas.

Un bonito homenaje. / VILLARREAL CF

Sentido homenaje

El momento más emotivo llegó antes del pitido inicial. El Villarreal rindió homenaje a los cuerpos de emergencia y seguridad que participaron en el dispositivo de extinción de los incendios de la Serra d’Espadà, una labor que movilizó a numerosos efectivos para proteger la montaña, los pueblos y a sus vecinos. Representantes de los diferentes colectivos salieron al césped junto al once inicial del Submarino y posteriormente posaron con los futbolistas para una fotografía conjunta. «Quan les flames van amenaçar la Serra d’Espadà, vau ser el nostre escut», había señalado el club para anunciar un reconocimiento muy aplaudido desde las gradas.

Además, justo antes del comienzo, La Cerámica guardó también un minuto de silencio en memoria de los abonados y allegados al Villarreal fallecidos durante la pasada temporada.

Aficionados del Dépor en Vila-real. / AITOR AGUIRRE

Aficionados del Dépor

Por otro lado, numerosos seguidores del Deportivo acompañaron al conjunto gallego en su visita a Vila-real y se hicieron notar desde la previa. El Dépor conserva una importante masa social repartida por toda España y volvió a demostrarlo lejos de Riazor, aportando color y ambiente a la zona visitante, celebrando con locura la victoria de los suyos. De hecho, muchos deportivistas aprovecharon para disfrutar de las fiestas de Vila-real tras la conclusión del choque.

Un final de disgusto

Los últimos minutos, con la remontada del Dépor, acabaron desquiciando a la afición amarilla. Luiz Junior recibió pitos y la hinchada se marchó muy triste al ver que el equipo no termina de arrancar. Desde luego, el primer encuentro del curso en casa fue muy amargo para un Submarino que deberá reaccionar los próximos partidos.