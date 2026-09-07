Las dos dudas del Villarreal en defensa para su estreno en la Champions League ante el Dortmund
El Submarino arranca el camino en esta edición con el objetivo de reivindicarse tras la última experiencia negativa
El Villarreal afronta este martes su estreno en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund en Alemania, una vuelta a la máxima competición continental al que el equipo llega tocado en lo anímico tras su mal inicio de Liga y con posibles bajas importantes en defensa.
En el plano deportivo, el conjunto dirigido por Íñigo Pérez todavía no conoce la victoria después de las cuatro primeras jornadas del campeonato, en las que ha sumado dos empates y dos derrotas.
Los malos resultados obligan ahora al equipo castellonense a cambiar rápidamente el chip y afrontar la Champions como una oportunidad para recuperar sensaciones. El reto, además, será de máxima exigencia, ya que el debut llegará en el Signal Iduna Park ante un Borussia Dortmund al que ya se enfrentó la pasada temporada y frente al que terminó perdiendo.
El propio Íñigo Pérez se mostró muy autocrítico tras el último encuentro de Liga y reconoció que el equipo debe mejorar en varios aspectos, más allá de los errores puntuales que le han penalizado en este inicio de curso. El técnico considera que el Villarreal debe crecer en su capacidad para controlar los partidos y trasladar con mayor continuidad al césped la idea de juego que pretende implantar.
Las dos dudas del Submarino en defensa
Respecto a las ausencias, el Villarreal llega con la baja segura del defensa argentino Juan Foyth y con la seria duda de Carlos Romero. Foyth arrastra molestias musculares desde el partido disputado en Vitoria, lo que ya le impidió jugar ante el Dépor. En el caso de Carlos Romero, el lateral tampoco pudo entrar en la convocatoria contra el cuadro gallego por unas molestias que todavía no se han concretado. Dos jugadores importantísimos que mantienen en vilo a Iñigo. En caso de no llegar, Cardona y Pau Navarro podrían ser las dos alternativas.
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