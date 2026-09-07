Informe | Así es el Borussia Dortmund: Juventud y talento en el primer rival del Villarreal esta Champions

Hablar del Borussia Dortmund es hacerlo de uno de los grandes clásicos del fútbol europeo. Acostumbrado a vivir a la sombra del todopoderoso Bayern de Múnich, el conjunto amarillo y negro ha encontrado su espacio entre la aristocracia continental a base de talento joven, vocación ofensiva y un Signal Iduna Park capaz de ganar partidos por sí solo. En esta 2026/27, con una plantilla rejuvenecida y Niko Kovač al mando, quiere dar un paso tras un último curso con luces y sombras.

Para contextualizar a nivel histórico, su gran hito llegó en 1997, cuando conquistó la Champions tras derrotar por 3-1 a la Juventus. Años después llegó la etapa dorada de Jürgen Klopp, con dos Bundesligas consecutivas en 2010/11 y 2011/12 y aquella inolvidable final de Champions de 2013 en Wembley, perdida por 2-1 ante el Bayern con un gol de Robben en el minuto 89. Más recientemente volvió a rozar la gloria en 2024, cuando regresó a Wembley para disputar la final ante el Real Madrid, que ganó 2-0.

El delantero noruego Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. / AGENCIAS.

Una fábrica de estrellas

Parte de su éxito se explica por una filosofía de captar talento joven y convertirlo en estrella. Lewandowski, Reus, Gotze, Aubameyang, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Erling Haaland o Jude Bellingham encontraron en Dortmund el trampolín definitivo hacia la élite. Ahora Jobe Bellingham, Karetsas, Gadou o Nwaneri quieren seguir el mismo camino.

Foyth ante Guirassy en una acción del partido. / CHRISTOPHER NEUNDORF

Un mercado muy Dortmund

El verano volvió a responder al ADN habitual del club con salidas importantes y apuesta inmediata por talento joven. Karim Adeyemi puso rumbo al Barcelona por 22 millones y el talentoso Julian Brandt se marchó libre tras una larga etapa en el club.

Entre las incorporaciones destacan Konstantinos Karetsas, fichado del Genk como una de las grandes apuestas de futuro por 30 millones; Joey Veerman, que añade pausa y calidad a la medular; Joane Gadou, central de enorme potencial físico; y Giannis Konstantelias, aunque su grave lesión obligó a reforzar el ataque con Ethan Nwaneri.

Fabio Silva, Jobe Bellingham y Guirassi. / AGENCIAS

El sello de Kovac

El actual Dortmund lleva la firma de Niko Kovač, que asumió el equipo en febrero de 2025. Su llegada permitió primero enderezar una situación muy complicada y construir un conjunto mucho más competitivo. El pasado curso terminó segundo de la Bundesliga con 73 puntos y solo 34 goles encajados, la mejor defensa de la Bundesliga. En Champions finalizó en 17ª posición con11 puntos y, después de derrotar 2-0 al Atalanta en Dortmund, se desplomó en Bérgamo con un 4-1.

El sistema táctico

Tácticamente, el 3-4-2-1 es el punto de partida. Tres centrales, dos carrileros muy largos, dos centrocampistas capaces de abarcar muchos metros y libertad para los jugadores que se mueven por detrás de Guirassy. No es un equipo obsesionado con acumular posesión. Le gusta acelerar, jugar hacia delante y llegar con pocos pases, además de ejercer una presión agresiva tras pérdida. Sin balón, los carrileros retroceden y el dibujo puede convertirse rápidamente en un 5-4-1 o un 5-2-2-1.

Así es la plantilla

En portería, Gregor Kobel es indiscutible y aporta seguridad a una defensa que llega condicionada por la baja de Schlotterbeck. Sin él, Waldemar Anton asume el liderazgo de una línea de tres en la que también aparecen Gadou, Mané y Bensebaini. Por fuera, Ryerson y Svensson son dos carrileros muy largos que dan amplitud.

En el centro del campo, Nmecha aporta potencia, recuperación y llegada; Jobe Bellingham, recorrido y físico; y Veerman, más pausa, visión y capacidad para organizar. Por delante, Beier, Karetsas y Nwaneri ofrecen movilidad y desequilibrio.

Y arriba Serhou Guirassy, autor de 17 goles en la pasada Bundesliga. Potente, buen rematador y capaz de jugar de espaldas. Como alternativa, Fábio Silva ofrece un perfil más móvil y asociativo. Este es el nuevo Dortmund.