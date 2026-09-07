El juvenil del Villarreal de Pepe Reina mide su sueño europeo ante el Borussia Dortmund

El Villarreal CF juvenil, bajo la dirección técnica del legendario guardameta Pepe Reina, inicia este martes su andadura en la UEFA Youth League 2026/27. El estreno continental tendrá lugar este martes a las 16:00 horas frente al Borussia Dortmund, un exigente primer examen que se disputará en el Dortmund Brackel Training Ground. Como dato histórico, el escenario se sitúa en una localidad que figura como una de las ciudades más bombardeadas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y el encargado de impartir justicia en el césped será el colegiado azerbaiyano Tural Qurbanov.

El juvenil del Villarreal arrancó la liga con una trabajada victoria frente al Real Murcia. / Villarreal CF

El gran objetivo de la entidad de la Plana Baixa es repetir, o incluso superar, la brillante actuación de la pasada temporada, en la que el conjunto vila-realense rozó la gloria. En aquella edición, el equipo alcanzó los cuartos de final del torneo, cayendo eliminado con el máximo honor tras perder por un ajustado 0-1 frente al París Saint-Germain en el Mini Estadi. Esa valiosa experiencia internacional sirve ahora de motivación y base competitiva para la actual plantilla, que busca consolidar al club entre la élite formativa del fútbol europeo.

Una exigente fase de grupos

El nuevo formato de la competición depara un calendario de máxima exigencia para los jóvenes groguets. En esta fase de grupos, el Villarreal tendrá que afrontar tres complicados desplazamientos como visitante ante el propio Borussia Dortmund, el Liverpool y el Slavia de Praga. Por contra, el feudo amarillo dictará sentencia recibiendo como local a rivales de la entidad del Nápoles, el París Saint-Germain —en lo que será una ansiada revancha— y el Sabah FC de Bakú, Azerbaiyán.