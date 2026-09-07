De Luiz Junior al "cambio de chip": las frases de Iñigo Pérez antes del Dortmund-Villarreal

El Villarreal CF ya se encuentra en Alemania, donde este martes comenzará su participación en Champions visitando uno de los templos del fútbol europeo. Iñigo Pérez, entrenador del Submarino, ha analizado en sala de prensa el enfrentamiento con el Borussia Dortmund.

Estas han sido sus frases.

Las frases de Iñigo Pérez

“Creo que es necesario cambiar el chip. Es de obligación poder abstraerte de lo que ha sucedido para enfocarte en un partido tan importante como es el del Borussia Dortmund”

“Hay que olvidarse de lo sucedido el año pasado en este estadio y de lo que sucedió hace dos días. Esto es una historia nueva y debemos afrontarla con una misma ilusión. Debemos tener una nueva ilusión y crear una nueva historia que debe comenzar mañana. Debemos enfocarnos todos en lo mismo, que es buscar un resultado positivo, e ir en la misma dirección”

“Necesitamos y queremos ganar aquí, además como cualquier otro de los que disputemos en LaLiga. Queremos ser ambiciosos, apretar al rival en la parte de arriba y ser fiables en defensa. Pero, por ahora, no estamos consiguiendo ni el rendimiento ni el resultado esperado, por ello debemos revertir esta situación, pero que nadie dude que venimos a Dortmund a ganar”

Iñigo Pérez, durante el Villarreal-Deportivo. / MANOLO NEBOT

“Más allá de los matices tácticos, esperamos al mismo Borussia Dortmund de toda la etapa de Niko Kovac. Más o menos, podemos esperar a un rival reconocible, teniendo claro la dificultad del rival”

Las bajas

“Foyth y Carlos Romero no están disponibles para mañana”

De LaLiga a la Champions

“No hay que hacer distinciones entre competiciones. Como jugadores de fútbol debemos afrontar cada competición de la misma manera. Venimos de una dinámica negativa y debemos revertirla. Mañana lo que queremos es ganar el partido y, tras ello, mirar la solapa de la Champions que llevaremos en la manga y pensar que vamos primeros con tres puntos”

“De cara al once inicial de mañana, cuando se lo digamos a los jugadores, veremos si hay cambios o no los hay”

“Ante el Dépor, si dije que no me fui satisfecho es porque, habiéndonos puesto por delante en el marcador, no pudo verse que un entrenador ha podido convencer a sus jugadores en que, con el marcador a favor, puedan disfrutar. No era un reclamo negativo a los jugadores, era mi sensación sobre el partido. Los jugadores deben olvidarse de lo sucedido, desmelenarse, desinhibirse y disfrutar del fútbol y de una competición como la Champions”

“Si me generó ilusión cuando fiché por el Villarreal era por ser entrenador de Champions y dirigir en Champions. No voy a mentir negando que estoy ilusionado por debutar en Champions, pero no le dedico mucho tiempo a ello. Me preocupa cómo encarar el partido, jugar bien y sacar un buen resultado”

Sobre Luiz Junior

“Luiz tiene que demostrar su fortaleza mental, su capacidad y su potencial y quitarse ese peso que lleva encima. Luego, jugará quien crea que mejor está en cada partido”