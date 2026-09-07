Las palabras del técnico del Borussia Dortmund sobre el Villarreal: "Está por segunda vez consecutiva en Champions, significa algo"

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha comparecido también hoy en la previa del encuentro y ha dicho que no se debe subestimar al Villarreal pese a no haber tenido un buen comienzo en el campeonato liguero, donde los 'groguets' todavía no han conocido la victoria en las cuatro primeras jornadas.

«Está por segunda vez consecutiva en la Liga de Campeones, lo que, tratándose de un equipo español, significa algo. En la liga española los tres primeros puestos están normalmente escriturados», destacó el técnico croata del conjunto alemán.

Kovac aseguró que el griego Konstinos Karetsas y el sueco Daniel Svensson, pese a que se entrenaron este lunes al margen del grupo, estarán a su disposición para el debut de su equipo en la máxima competición continental.

«Es algo normal dos días después de un partido. A veces se deja a un jugador al margen o en el gimnasio en plan de regeneración. Eso no significa nada. Los dos están bien y pueden jugar mañana», afirmó. Además, Kovac apuntó que mantendrá su esquema habitual con tres centrales y no usará una línea de cuatro en defensa.

Las bajas del Dortmund

El cuadro alemán llega con bajas importantes como la de su referente en defensa, Nico Schlotterbeck, el sancionado Ramy Bensebaini, Filippo Mane, Giannis Konstantelias y Emre Can.