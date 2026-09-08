La ambición de Santi Comesaña: "El Villarreal está capacitado para ganar en cualquier estadio de Europa"

Santi Comesaña afronta con ambición el regreso del Villarreal a la Liga de Campeones. El centrocampista amarillo aseguró que ha “aprendido de los errores” de la temporada pasada antes de estrenarse este martes en la competición ante el Borussia Dortmund, en Alemania.

El futbolista reconoció que el debut del pasado año estuvo marcado por los nervios, una sensación que espera que no se repita esta temporada. “Ahora lo afrontamos con más tranquilidad, yo por ejemplo, en el primer partido de Champions estuve nervioso. Los nervios se fueron apagando, pero se pasó de los nervios a la ansiedad”, explicó Comesaña en la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche en Dortmund, en referencia a los malos resultados de la pasada Champions.

El centrocampista del Submarino estableció además un paralelismo con el inicio de temporada del Villarreal en LaLiga. “Nos está pasando en Liga. Si no ganamos, pienso que es por algo mental. Hay que curar esa ansiedad y este año no la tendremos", señaló.

Una Champions mejor

Comesaña también quiere utilizar el partido de este martes para cerrar definitivamente el capítulo de la pasada campaña y cambiar las sensaciones que dejó aquella participación europea. “Espero quitarme ese mal sabor de boca y esa mala experiencia, que se dio por circunstancias. Esperamos cambiar y ganar", añadió.

Pape Gueye, siendo felicitado por Comesaña después de anotar el 2-1 en Santander. / Europa Press

Pese a la entidad del rival y al escenario, el jugador del Villarreal se mostró convencido de las posibilidades de su equipo. Comesaña aseguró que el conjunto de Iñigo Pérez tiene “capacidad de sobra” para ganar en Dortmund.

"El Villarreal está capacitado para ganar en cualquier estadio de Europa ante el rival que sea, estoy convencido”, dijo. “Creo que podemos ganar al Borussia, como podemos ganar al Liverpool en Anfield. Debemos olvidarnos de lo hecho hasta ahora en LaLiga, quitarnos la presión”, añadió Comesaña.

“Ganar en este estadio te tiene que llenar de orgullo. Hay que pensar que yo gané aquí. Debemos tener esa mentalidad. Ningún palo debe cambiar nuestra mentalidad”, concluyó.