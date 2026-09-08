Directo Borussia Dortmund-Villarreal: Gulacsi titular y trivote en el centro del campo, la apuesta de Iñigo

El Villarreal CF de Iñigo Pérez quiere estrenarse en la Champions con un buen resultado en tierras alemanas. El Submarino se enfrenta al Borussia Dortmund a partir de las 21.00 horas con Gulacsi y Oluwaseyi como principales novedades en el once.

Puedes seguir el partido a través del directo de Mediterráneo.

GRAN REPRESENTACIÓN 'GROGUETA'. A Dortmund han viajado con el Submarino el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el embajador Marcos Senna, los consejeros Adolfo Andreu y Luís Espejo, el directo de fútbol, Miguel Ángel Tena, y miembros de la secretaria técnica del fútbol base como Iván Medall, David Karg y Héctor Font. También han estado durante esta tarde viendo al equipo del Villarreal de la Youth League.

Así está ahora mismo el 'Muro Amarillo' en el Westfalenstadion. La afición alemana aprieta durante el calentamiento de ambos conjuntos. Ismael Mateu

A las 16:00 horas se ha disputado la primera jornada de la Youth League entre Borussia Dortmund y Villarreal. El Submarino ha remontado en dos ocasiones para poder llevarse los primeros tres puntos de la competición. Puedes leer la crónica del encuentro pinchando a continuación. Alegría en la expedición del juvenil del Villarreal tras su triunfo frente al Borussia Dortmund. / Villarreal CF

Antes del encuentro Alberto Moleiro y Fabio Silva han tenido la oportunidad de conversar. Hoy serán rivales, pero ambos coincidieron en Las Palmas.

El Wenkers am Market ha sido uno de los lugares que han ocupado los 39 valientes que han acompañado el Submarino a Dortmund. El Wenkers am Market, bar de Dortmund, con la bandera del Villarreal CF / ISMAEL MATEU

La llegada del Submarino amarillo al Westfalenstadion.

EL MURO. Esta es la famosa grada del Signal Iduna Park, que lleva repleta de aficionados del Borussia desde hace unos minutos. Impresionante el escenario del encuentro de hoy. La famosa grada del estadio del Borussia Dortmund, llamada el 'Muro Amarillo' / ISMAEL MATEU

ONCE DEL BORUSSIA DORTMUND. Sorpresa en el once del conjunto alemán donde no juega Jobe Bellingham. Sí que será de la partida el ariete Guirassy, que el año pasado le antó un doblete al Submarino.

ALINEACIÓN DEL VILLARREAL. Revolución en el once inicial del Submarino. Gulacsi será el portero titular, Saliba, Gueye y Comesaña estarán en el medio y Oluwaseyi será la referencia ofensiva.