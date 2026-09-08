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Directo Borussia Dortmund-Villarreal: Gulacsi titular y trivote en el centro del campo, la apuesta de Iñigo

El Submarino debuta en la Champions en un escenario de máxima exigencia (21:00 horas)

El Villarreal ya se encuentra en el Westfalenstadion

El Villarreal ya se encuentra en el Westfalenstadion / Ismael Mateu

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Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF de Iñigo Pérez quiere estrenarse en la Champions con un buen resultado en tierras alemanas. El Submarino se enfrenta al Borussia Dortmund a partir de las 21.00 horas con Gulacsi y Oluwaseyi como principales novedades en el once.

Puedes seguir el partido a través del directo de Mediterráneo.

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