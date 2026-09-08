El juvenil del Villarreal pega el zarpazo final en su visita al Borussia Dortmund (2-3)
Los de Pepe Reina remontan dos veces en Alemania en un estreno épico de la Youth League
El partido comenzó con un claro monólogo de los vila-realenses. El conjunto español buscó el gol con insistencia a través de Raúl García, Seydou Llopis e Iker Pérez, quienes rozaron la ventaja en varias ocasiones. Los alemanes apenas inquietaron en el arranque con un tímido aviso de Tim Degener, pero el control absoluto del juego perteneció al equipo visitante durante el primer tramo.
Locura antes del descanso
A partir de la media hora el encuentro se revolucionó por completo en ambas áreas. Justin Hoy adelantó a los gualdinegros de Dortmund con un tremendo zurdazo en el minuto 35, pero la alegría local duró muy poco. Los amarillos reaccionaron de inmediato e igualaron el choque antes de marcharse a los vestuarios gracias a un certero remate del avilesino Edu González, tras un gran centro de Adrián Vivó.
Reacción desde el banquillo
El guion volvió a complicarse en la reanudación cuando Jan Luca Riedl firmó el 2-1 con un potente derechazo desde 25 metros. Lejos de venirse abajo, el técnico Pepe Reina movió el banquillo rápidamente y realizó tres cambios de una tacada para refrescar al equipo. La apuesta táctica funcionó a la perfección y surtió efecto en la recta final, forzando el definitivo 2-3 definitivo tras un disparo de Raúl García que Aaron Held desvió en su propia portería.
Próxima cita en el Mini Estadi
Con este trabajado triunfo a domicilio, el Villarreal demuestra que el que ríe último, ríe mejor, y se apunta sus primeros tres puntos en el torneo. El equipo ya se prepara para la segunda jornada de la fase de grupos, que se disputará el próximo martes 13 de octubre. El Mini Estadi será el escenario clave donde recibirán al Nápoles a las 16:00 horas.
Ficha técnica
-2- Borussia Dortmund: Held; König, Riedl (Liam Kante, min. 68), Fahrenhorst, Zarqelain, Faust (Burkhardt, min. 80), Najdi (Hamzath, min. 65), Justin Hoy, Adje, Degener (Goldberg, min. 80) y Ritter (Levin Vogt, min. 68).
-3- Villarreal: Pau Polo; Antoni Falcó, Román Martín (Mauro Roca, min. 56), Anadón, Alcaide (Serigne, min. 76), Mousse Traoré (Saúl Rodríguez, min. 56), Raúl García, Adrián Vivó, Edu González (Yurii Kisak, min. 56), Seydou Llopis e Iker Pérez (Barrera, min. 46).
Goles: 1-0. Min. 35: Justin Hoy a pase de Faust. 1-1. Min. 38: Edu González, a pase Adrián Vivó. 2-1. Min. 52: Jan Luca Riedl. 2-2. Min. 67: Sergio Barrera, a pase de Mauro Roca. 2-3. Min. 72: Held, en propia portería, a tiro de Raúl García.
Árbitro: Tural Kurbanov (Azerbaiyán). Amonestó a los locales Najdi y Farenhorst; y a los visitantes Álvaro Alcaide y Saúl Rodríguez.
Campo: Dortmund Brackel Training Ground (Dortmund).
Entrada: 500 espectadores.
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