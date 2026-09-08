El ‘killer’ de Viladecans Albert García hace soñar al Villarreal B con sus goles

El Villarreal CF B ha firmado un arranque de temporada espectacular, guiado por el estado de gracia de su gran referente ofensivo. El delantero Albert García Pérez, natural de Viladecans, se ha convertido en el nombre propio del filial amarillo en este inicio liguero. Con un rendimiento sobresaliente, el atacante catalán ha demostrado una efectividad letal de cara a portería, sumando tres goles en apenas dos partidos. Su racha comenzó con un doblete frente al Rayo Majadahonda y continuó en la última jornada, donde volvió a ver puerta para certificar un gran momento de forma tanto en el plano individual como en el colectivo.

Albert García ya mostró su efectividad goleadora esta pasada temporada con el filial. / Villarreal CF

Efectividad y peso en el vestuario

Con estos tres tantos en el presente curso, el futbolista ya acumula un total de once goles con el Villarreal B, consolidándose como la principal amenaza ofensiva del equipo. A los ocho goles de la pasada campaña se le suma ahora este arranque fulgurante que llena de optimismo a la entidad castellonense. Tras el exigente encuentro ante el Algeciras, el propio delantero catalán valoró el esfuerzo del grupo: «Fue una victoria muy importante. El Algeciras nos ha sometido mucho durante los 90 minutos, pero con la fuerza del equipo hemos sacado adelante el partido», reconoció con madurez.

Ambición para el nuevo curso

A nivel personal, el ariete no oculta su felicidad por el dulce momento que atraviesa en el terreno de juego. «Estoy muy contento por este arranque, a nivel personal y colectivo. No he podido empezar mejor», afirmó con entusiasmo, dejando claro que su prioridad es el beneficio del grupo: «Todo lo que pueda aportar al equipo lo aportaré». Mirando hacia el futuro a medio plazo, el goleador de Viladecans mantiene los pies en el suelo, pero no se pone límites, asegurando firmemente que el objetivo es quedar lo más arriba posible y que «lo que venga, bienvenido será».

El Villarreal B ha iniciado con buen pie la temporadas: dos partidos y dos triunfos sumados. / Villarreal CF

Próxima parada: El Alcoraz

Con esta inercia ganadora, el cuadro castellonense ya prepara su siguiente y exigente desafío liguero. El próximo domingo a las 12:00 horas, el filial del Villarreal buscará la tercera victoria consecutiva en el complicado partido frente a la SD Huesca en El Alcoraz. Una prueba de fuego para calibrar el gran estado de forma de los amarillos y evaluar el instinto goleador de un Albert García que quiere seguir en racha en territorio aragonés.