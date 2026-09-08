La previa | La Champions, punto de partida del Villarreal de Iñigo Pérez para enderezar el rumbo

El Villarreal CF debe arrancar con buen pie la Liga de Campeones. El mal inicio liguero, con dos empates y dos derrotas en cuatro partidos y solo dos puntos de 12 posibles, obliga al conjunto amarillo a convertir su estreno en la Champions League en el punto de partida para enderezar el rumbo a un arranque de campeonato en el que se esperaba más de un Submarino repleto de futbolistas de talla mundial y que conserva la columna vertebral del bloque que terminó tercero el pasado ejercicio.

Pese al gran partido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (2-2), donde los amarillos merecieron ganar, el resto han sido decepciones para la nave que lidera esta temporada Iñigo Pérez. Un punto ante el Racing y derrotas ante Alavés y Deportivo son un pobre bagaje para un Villarreal que quiere repetir éxitos del pasado ejercicio en el campeonato doméstico, es decir, aspira a quedar entre los cuatro primeros. Además, debe lavar la pobre imagen Europea de la pasada campaña.

El Villarreal entrenó este lunes en Miralcamp antes de viajar a Dortmund. / Villarreal CF

Encontrar el rumbo

Nadie duda de la capacidad y el nivel de Iñigo Pérez como entrenador, como quedó demostrado en pretemporada. Pero el nivel ofrecido por el conjunto de la Plana Baixa y los cuatro partidos oficiales obliga a un golpe de timón, tanto por parte del técnico como de unos futbolistas que ha adolecido de intensidad, profundidad y dinamismo en la mayoría de encuentros, como ha reconocido el propio preparador navarro.

Ahora, el Submarino tiene el oasis de la Liga de Campeones, el torneo de torneos, la competición europea que toda la Europa futbolística quiere jugar. Es en la Champions donde los groguets deben encontrar su rumbo.

Comesaña, Gerard Moreno, Mouriño y Moleiro, este lunes a la llegada del Villarreal a Dortmund. / Villarreal CF

La empresa no será nada sencilla, ya que para el que será el estreno en su sexta participación en Champions, los Iñigo arrancarán en un estadio muy complicado como es el Signal Iduna Park y ante uno de los grandes del concierto internacional, todo un camepón de Europa como es el Borussia Dortmund de Niko Kovac.

El entrenador navarro del Submarino se estrenará en la máxima competición continental, donde espera que su equipo encuentre los mecanismos y se suelte para aplicar su estilo de juego, como así mismo confesó el propio técnico de cara a un duelo en el que no podrá contar por lesión con los defensas Juan Foyth y Carlos Romero.

¿El momento de Gulácsi?

Pese a que Iñigo no quiso desvelar si habrá cambio en la portería coincidiendo con el inicio de la Champions, todo hace indicar que será el húngaro Peter Gulácsi el que defenderá la portería en detrimento de un Luiz Júnior algo mermado en lo psicológico.

Luiz Júnior, portero del Villarreal CF, a la llegada del Submarino a Dortmund. / Villarreal CF

Al respecto, sobre si jugará Gulácsi o Luiz Júnior, Iñigo Pérez destacaba en la rueda de prensa previa este lunes que «Luiz tiene que mostrar su fortaleza mental, su capacidad y su potencial y quitarse ese peso que lleva encima. Luego, jugará quien crea que mejor está en cada partido».

Además, se espera que Mouriño regrese al once en el lateral derecho, con Sergi Cardona en el izquierdo y que sea Pau Navarro quien acompañe a Renato Veiga en el eje de la zaga. Comesaña y Pape Gueye serán los mediocentros, con Nico Pepe y Buchanan por bandas y Mikautadze ejercerá de ‘9’ con Gerard o Ayoze acompañándole en ataque. Sin duda, debe ser el equipo para enderezar el rumbo.

Los posibles onces titulares