Las notas del Dortmund-Villarreal: Vota al mejor
La mejoría del Submarino no evitó la derrota en el estreno en Champions
Gulácsi |7|
Muy buen estreno del meta húngaro, que dio seguridad por arriba, bien en el juego de pies e hizo tres muy buenas paradas.
Mouriño |6|
Partido de contrastes del charrúa. No frenó a Beier en el 1-0 e hizo un golazo en el 1-1, pero cometió un penalti evitable.
Pau Navarro |6|
Serio, firme en la marca y muy seguro por alto. Y acertado en salida de balón. Pero se complicó en uno de los goles
Renato Veiga |6|
Tuvo la mala fortuna de meterse el 1-0 en propia puerta, pero hizo un serio encuentro. Anticipativo y con buen juego de pies.
Sergi Cardona |6|
Cumplió en un escenario complicado y teniendo que frenar a Karetsas y Nwaneri. Fue sustituido al descanso por amarilla.
Pape Gueye |5|
No terminó de cogerle el tino al partido, con algún desajuste y errores no forzados. Pero trabajó y presionó bien sin balón.
Comesaña |8|
Muy buen encuentro del gallego, uno de los más destacados. Recuperó, oxigenó, distribuyó bien y llegó con mucho peligro.
Nathan Saliba |7|
Muy buen partido del canadiense hasta que fue sustituido. Se movió bien entre líneas, filtró pases y tuvo mucha llegada.
Buchanan |8|
Fue el más incisivo, desbordando en el uno contra uno, dio pases de gol y tuvo dos grandes remates.
Oluwaseyi |6|
Tuvo movilidad, luchó, peleó y generó peligro, pero tuvo dos cabezazos claros que no acertó, en especial uno en el 58’.
Mikautadze |7|
Buen partido, con mucho dinamismo y generando espacios y peligro para sus compañeros. Falló una muy clara en el 14’.
También jugaron
Freeman | 5 |. Cumplidor. Jugó a pierna cambiada al suplir a Cardona en el lateral izquierdo.
Moleiro | 5 |. Intermitente. Se movió entre líneas y ayudó en los mejores minutos del segundo tiempo.
Nico Pepe | 6 |. Incisivo. Provocó y botó la falta del autogol de Guirassy. Antes, pudo marcar.
Diatta | 4 |. Muy tierno. Trató de aportar en la medular.
Gerard | 6 |. Líder. Capitaneó los últimos intentos del Submarino. Asistió a Renato Veiga en una de las más claras.
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