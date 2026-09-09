Iñigo Pérez, tras el Borussia Dortmund-Villarreal: "Hemos hecho un partido brillante, pero es desesperante"
El técnico navarro confiesa la «desesperación» que conlleva la falta de efectividad de sus jugadores en la gran cantidad de ocasiones que genera
El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, aseguró, tras la derrota de su equipo en el debut de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund (3-2), que es «desesperante» que su equipo «no logre acertar» las ocasiones de gol que genera. El técnico indicó que el Villarreal jugó por momentos un partido «brillante», si bien reconoció que todo lo bueno realizado queda eclipsado por la derrota.
«Tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer tres goles», lamentó el navarro, que admitió que se marcha de Alemania «disgustado», aunque con la sensación de que el Villarreal «hace muchas cosas bien, aunque decirlo públicamente cuando no ganamos nos deja en mal lugar».
Iñigo Pérez señaló como una de las claves del partido la entrada del exjugador de la UD Las Palmas, Fabio Silva, y aseguró que el conjunto alemán «si te equivocas un poco, te penaliza». «El partido ha estado bien jugado. La complejidad era muy alta por venir de lo que venimos, por el rival y por el ambiente. Podría decir que estoy orgulloso, pero la verdad prevalece y debemos mejorar», comentó el navarro.
«Debemos ser obsesos de los detalles, porque creo que llegará el momento en el que todo este torrente de ataque se materializará en goles», añadió el entrenador, que también elogió el debut en partido oficial del portero húngaro Peter Gulácsi. «En el momento clave nos ha sostenido porque ha parado dos ocasiones claras y nos permitió estar cerca. Se nota que ha vivido este tipo de noches. Hay que felicitarle y esperamos que siga dando este nivel», afirmó el navarro.
Sin tiempo para las dudas
Iñigo aseguró además que la racha de derrotas «no me afecta para seguir. Cada uno está construido a partir de sus experiencias. La manera es insistir y analizar para transmitir a los jugadores», comentó antes de insistir en que ve a sus futbolistas «muy disgustados porque hacen las cosas bien y no llega esa victoria». No obstante, rompió una lanza a favor del grupo al señalar que los ve «con buen ánimo y predisposición».
Por último, Iñigo Pérez quiso destacar el camino que debe seguir el Villarreal para revertir la situación. Reconoció que «no ganar genera frustración y rabia» y que esperar las victorias «cuando tienes fe y no llegan, genera tristeza». Sin embargo, el técnico insistió en que la fórmula pasa por mantener la constancia y el trabajo. «Están en el camino. Hay que seguir por esta senda porque es la adecuada», concluyó Iñigo Pérez al referirse a la actitud de sus jugadores.
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