Mouriño, sobre el arbitraje del Borussia Dortmund-Villarreal: "El árbitro se sintió presionado y pitó penalti"

Santiago Mouriño se mostró muy crítico al finalizar el encuentro con la acción polémica que terminó decidiendo el partido entre Borussia Dortmund y Villarreal. En el minuto 84, en un saque de esquina, el colegiado italiano Simone Sozza señaló la pena máxima por un agarrón del central uruguayo a Guirassy, una decisión que provocó las protestas de los jugadores del Villarreal. El defensa amarillo entendió que el árbitro obvió el agarrón previo del delantero y castigó únicamente su acción.

«Obviamente, nos estamos agarrando los dos. Incluso hay un momento en el que yo lo dejo de agarrar y él sigue agarrándome», explicaba Mouriño al analizar la jugada. El uruguayo no ocultó su malestar y fue todavía más contundente a la hora de valorar los motivos que, a su juicio, llevaron al colegiado a señalar el penalti: «El árbitro se sintió presionado por el campo y pitó penalti», sentenció.

La acción terminó teniendo un peso decisivo en el desenlace de un encuentro en el que el Villarreal había sido capaz de mantenerse con opciones hasta los últimos minutos. Mouriño insistió en que este tipo de contactos forman parte de un partido de máxima exigencia y consideró excesivo que una jugada así terminara resolviéndose con una pena máxima. «El equipo compitió de igual a igual. Hoy perdimos por un error arbitral. Estamos jugando la Champions League, hay mucho contacto y, por un doble contacto, en el que él me agarra y yo le agarro, no se puede pitar penalti. Así es muy difícil competir», añadió el central, visiblemente contrariado por una decisión que terminó condicionando el resultado.

Más allá de la polémica, Mouriño quiso poner en valor la imagen ofrecida por el Villarreal y la capacidad del conjunto amarillo para competir en un escenario de máxima exigencia. El defensa considera que, pese al resultado, el partido debe servir para reforzar la confianza del grupo de cara a los próximos compromisos. «Hoy demostramos que podemos competir en todos los campos», concluyó Mouriño, convencido de que el Villarreal tiene argumentos para plantar cara a cualquier rival pese al golpe sufrido en Alemania.